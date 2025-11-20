反骨解散後首開口！孫生宣布打造「不會A錢」新團隊

孫生昨（18日）宣布將再組一個反骨男孩。（圖／翻攝自孫生IG）





前反骨男孩成員孫生，繼百萬YouTube團體正式走入歷史後，18日在社群發布影片，宣告將自組新團隊，宣布要「再打造一個反骨男孩，一個不會A錢的團體」，同時公開徵才，引發外界關注，也被解讀是在暗酸前東家。

影片中，孫生以嚴肅的語氣，回顧自己過去「愛玩、不懂拒絕、沒邊界感」的行為，坦言很自責，也覺得自己很笨。他提到先前到蹦闆酸菜魚店鬧場的風波，並貼出對話截圖，強調當天衝突全是「事先寫好的劇本」，並抱怨為拳擊節目《拳願》演出一堆劇情，讓他覺得既累又煩。

近來孫生投入拳擊訓練，備戰比賽，實際感受到職業選手的辛苦，他形容訓練過程「好累、好地獄」，也因此想重新調整人生步調。他在影片中表示，自己已決定放下過去，「往未來走、往前看」，不再糾結爭議，而是選擇重新開始。

談到新團隊，孫生語帶諷刺地說，想再打造一個像反骨一樣的團體，但會是一個「不會A錢的團體」。最後，他也正式對外招募夥伴，強調不設限性別、外型，只要「夠有才華、夠有想法、有創意，會攝影、會剪輯」，都歡迎來面試。他表示，未來的新團隊將回到最單純的搞笑初衷，「不會強迫任何人」，希望一起打造一個「純粹好笑、最純粹能量」獻給大家。



