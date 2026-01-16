反高市聯盟成立! 阻自民黨國會過半 2大在野黨將成立「中道改革」黨

當地時間1月15日，日本立憲民主黨領導人野田佳彥（右）與公明黨代表齊藤鐵夫出席國會會議。 圖 : 翻攝自 IC Photo

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗正式傳達解散眾議院意向僅一天後，日本最大在野黨立憲民主黨決定與公明黨 15 日組成「反高市聯盟」。

立憲民主黨、公明黨 15 日舉行黨魁會談，就組成新黨達成一致意見。據消息人士透露，新黨名稱可能為「中道改革」，旨在集結日本政壇「中道」力量。日本輿論認為，立憲民主黨與公明党擬通過加強合作、擴大支持面，在即將到來的眾議院選舉中共同對抗高市早苗陣營。

兩黨合作還將走過一段磨合期，新一輪大選高市陣營追求自民黨獨佔眾議院過半數席位，若沒能實現目標，政策推行持續受阻、成果不可見，高市早苗的支持率或再難維繫。

日本國會 圖 : 翻攝自 IC Photo

立憲與公明兩黨分屬不同政治光譜，前者秉持社會自由主義與立憲主義理念，立場中間偏左。而後者曾與自民黨組成執政聯盟長達 26 年，直至去年 10 月因政策分歧與「黑金」改革談判破裂退出聯盟，轉為在野黨。

此次兩黨決定成立新黨雖在意料之外，也屬情理之中。青年日本問題學者、遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋表示，兩黨合作主要出於兩方面考量：

一是兩黨均面臨現實的選舉壓力。立憲民主黨在去年眾議院選舉中席位數無任何進步；公明黨則是前兩次選舉席位數均有減少。面對高市早苗內閣的高支持率，以及參政黨和國民民主黨等民粹政黨的異軍突起，兩黨在新一輪眾議院選舉中將面臨嚴峻選情。

二是兩黨均反對高市內閣的右傾保守化政策取向。高市內閣在安保防務、武器出口等問題上的消極做法，使得公明黨這一前執政盟友對其持續反感，由此成就了與立憲民主黨組建新政黨的基礎。

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自 IC Photo

考慮到日本選民的投票比例較低，兩在野黨此番聯合主打「中道改革」，將物價高漲對策、民生改善等務實政策作為核心訴求，通過鮮明樹立與執政黨「保守傾斜」相對立的軸線，爭取中間選民的支持。

最大程度強化選舉合作則是另一關鍵，公明黨在小選舉區不推出候選人，全力支持立憲民主黨候選人。此舉將對過去一致獲得公明黨支援的自民黨候選人造成重大打擊。

此外，不排除新黨會邀請其他政黨加入「在野黨共鬥」，進一步擴大「中道」勢力，這有可能成為日本政界再洗牌的契機。

兩黨在未來合作中所面臨的現實挑戰也擺在眼前。

比如兩黨如何協調政策理念差異、如何統合選區競爭、如何說服各自支持群體達成內部共識等。

