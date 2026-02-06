反高鐵延伸宜蘭 民團控訴「程序混亂」提交訴願書

反對方「公民幫推」、「台鐵產業工會」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等人集結到環境部前舉辦記者會，並在會後遞交訴願書。(記者黃宜靜攝)

〔記者黃宜靜／台北報導〕高鐵延伸宜蘭案爭議持續延燒，今天反對方集結到環境部遞交訴願書，訴願書中質疑高鐵延伸宜蘭案程序混亂、報告書諸多疑點尚未釐清，並強調，若遭駁回勢必會再提出行政訴訟。

今天早上正反雙方在環境部前各自舉行記者會交鋒，反對方「公民幫推」、「台鐵產業工會」、「高鐵延伸宜蘭監督聯盟」與賀陳旦等人集結到環境部前舉辦記者會，並在會後遞交訴願書；與此同時，一旁的多名在地議員、鄉長等率超過200名宜蘭鄉親支持此案，高喊「宜蘭人要高鐵」！認為宜蘭人有爭取建設、區域發展平衡的權利。

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，高鐵延伸宜蘭計畫與高鐵宜蘭站特定區計畫之間具有「不可切割」的關聯性，但環評審查卻分開進行，未能評估到特定區開發可能帶來的環境衝擊；尤其該案沿線將拆遷140棟民宅、影響大量農地，若加上特定區計畫，更可能區段徵收超過400公頃優良農地，但相關對農民生計與地方社會結構的衝擊卻也沒有納入評估。

康芳銘續指，北宜高鐵開發工程將產生961.7萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻仍匆促通過環評，質疑程序明顯不符合法令要求。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮強調，環評初審小組有多位委員明確要求加開地方說明會，但開發單位卻消極「配合」，未實質補足地方溝通程序，程序明顯流於形式，存在重大瑕疵。

「鐵道局背叛專業，重啟直鐵評估！」台灣鐵路產業工會理事趙尚喆認為，每項動輒上億的公共開發案，政府有責任聽取所有利害關係人意見，周全考量所有因素，台鐵員工做為利害關係人卻沒有被詢問過意見，卻又在矛盾地在北宜高鐵計畫當中要求台鐵設站、調整班次協助轉乘與接駁。在影響台鐵營收之下，整體待遇的停滯，只會讓台鐵營運更加不穩，影響到的是全台鐵路運輸。

「沒有反對高鐵，只是希望給直鐵一個機會，給宜蘭一個機會！」前交通部長賀陳旦說，官方過度神話高鐵，醜化台鐵，將直鐵成本、台鐵虧損「置若罔聞」，再者，開發單位也沒有做好溝通，導致居民不清楚相關計畫，「公務部門現職人員不適合辯論，因此也不想讓交通部長為難，但希望相關重要幕僚應該出面說明。」

利害關係人委託前環保署副署長、律師詹順貴等向環境部提出訴願，詹順貴表示，訴願書將送到行政院訴願委員會中審議，若遭駁回會再提出行政訴訟。

