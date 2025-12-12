反「公教年改」表決大戰！藍立院黨團下令：藍白各自投票「一票不能少」

記者楊士誼／台北報導

在野黨推動「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」等，今（12）日上午立法院長韓國瑜召開協商，決定於下午處理年改兩案，處理完畢後院會即休息。而國民黨立院黨團也下令，由藍白各自投票「一票都不能少」，並要藍委們務必留守立院，配合黨團表決。

「公務人員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」部分，根據藍營修法，多將「所得替代率計算方式」自113或114年起不適用，另根據羅廷瑋、黃健豪於該法第67條修正案版本，公務人員退休金、遺族撫卹金、遺屬年金給付金額，於消費者物價指數累計成長正、負百分之五時，應依該成長率調整，成長率為零或負數時不調整；調整後金額低於原給付金額時不調整。

「公立學校教職員退休資遣撫卹法第三十七條條文修正草案」部分，根據藍營提案，「所得替代率計算方式」自113或114年（依個立委版本而定）起不適用，另第67條退休金根據消費者物價指數調整方面，有指數達正3％應調整、正負2％應調整等，原規定則為5％。

此外，國民黨團也下令，因決定藍白「各自投票」，一票都不能少下，要求立委們務必留守院區，待開會後進場配合黨團表決，藍白兩黨在年改題上或有不同調。

