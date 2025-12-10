反「助理費除罪化」連署破250人 陳玉珍：歡迎工會來討論

台北市 / 綜合報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」修法，似乎引發跨黨派基層助理不滿，對此，助理工會發起連署要求撤簽，截至今(10)日中午為止有250人，也就是過半數的助理都簽署，更預告將在這個禮拜五發起抗議行動，而陳玉珍回應，歡迎工會來討論，不必透過媒體放話。

手握一大疊連署書，呼籲國會助理挺身而出，助理工會捍衛勞權要求國民黨立委陳玉珍撤回「助理費除罪化」提案，截至今日中午有過半數完成連署，但傳出有部分立委下達禁令，甚至施壓要求撤簽。

國會助理工會副理事長田飛生說：「確實有碰到這樣的情形啦，有些委員可能基於一些某種立場，委員辦公室就沒有，本來有簽後來又撤簽，那有些是說不簽這樣子，據連署的一些工會幹部是說朝野都有。」

立委(民)王美惠說：「我沒聽過，我感覺助理的權利要他們爭取啦。」坦言不清楚連署細節，但民進黨團已經定調支持公費助理任用法制化及透明化，國民黨團內部也有雜音，看看提案單包含青壯派牛煦庭、黃健豪等都拒絕參與，而即將投入地方大選的柯志恩也沒簽署是否將暫緩排審。

立委(國)羅智強說：「包括院長那邊也會保持充分的溝通，但最後都還是由黨團大會來共同決定。」立委(國)陳玉珍說：「請他們工會來討論，不用不必透過什麼媒體放話啊，我的提案不是一錘定音，不是說我提案就一定會是等於是怎樣。」

踩穩立場，也表態歡迎助理工會交流意見，不過傳出陳玉珍是「被迫」成為主提案人，因為在11月底國民黨祕書長李乾龍，私下邀集黨團餐敘中，總召傅崐萁拿出「助理費」修正草案要求連署，更明確指出由陳玉珍領銜提案，理由是金門選區最穩能夠扛住砲火。

立委(國)陳玉珍說：「不宜作為一個政治鬥爭的工具，因為作為政治鬥爭後，就變成是會模糊這個法案的這個焦點。」如今爭議發酵，立法院長韓國瑜也收到工會陳情，強調任何修法都不該損及助理的工作權益，而民眾黨團也將自提版本，只是傳出有助理透露，遭黨團下令禁止參與，對此黨團主任陳智菡則澄清，尊重助理個人簽署意願，輿論壓力下能否踩剎車，掀起朝野論戰。

