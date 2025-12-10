反「助理費除罪」修法連署已250人 國會助理工會喊話朝野立委支持

助理費除罪修法惹議，國會助理發動連署盼撤簽，連署人數已達250人。資料照片



國民黨立委陳玉珍提案修法「助理費除罪」，助理廢總額撥款，遭質疑變相「自肥」幫立委加薪，引發批評，國會助理工會聲明譴責，助理工會幹部發動連署盼撤案，卻傳出有立委施壓不准連署。國會助理工會副理事長田飛生今（12/10）受訪表示，截至昨天連署已達250人，週五將在立院表達訴求，希望朝野立委都能來支持。

陳玉珍提出《立法院組織法》修正草案，明定立委「補助費」由立委統籌運用，且免檢據核銷，為助理費除罪化。根據立法院明年度的預算表，公費助理編列8億8127萬元，每位立委每年分配779萬9000元，依照修法條文，都將進到立委口袋，怎麼撥付給助理，無需任何單據。

助理工會幹部發起連署盼撤回提案，卻傳出有數位在野黨立委得知後大發雷霆，不准助理連署，甚至當眾飆罵，引發爭議。立法院長韓國瑜作也聲明強調，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益。

田飛生表示，昨天詢問連署狀況，已達250人，若依照1立委5助理來計算，已達半數連署，他也感謝韓國瑜回應，週五仍會在議場外抗議，希望朝野立委、助理都能來聲援。

田飛生也坦言，這段時間工會幹部連署時，確實有遇到立委辦公室被施壓的狀況，有些辦公室撤簽或不簽。田飛生喊話，盼立委尊重助理的連署權，只是為了保障工作權益，並未傷害立委權益。

