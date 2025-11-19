反DEI成風潮 費城即起停用多元政策

在全美反「多元、公平、共融」(Diversity、Equity、Inclusion，DEI)浪潮下，費城市府多年致力推動的多元化政策大轉彎，今秋開始不再把政府特定合約交給女性或有色人種所經營的企業，

40多年來，費城一直設定目標，將每年數億元政府合約一部分授予女性和有色人種所擁有的企業。但即日起不再這麼做。

費城市長帕克(Cherelle L. Parker)團隊不再致力將合約35%授予「少數族裔、女性或殘疾人所擁有的企業」，市府2016年以來年年實施這項原則；先前則採用1980年代初設定的目標25%。

廣告 廣告

帕克政府高層致各機構負責人的信函顯示，市府9月已悄然終止對公共資助項目設定參與範圍的做法，包商不再需要將特定金額業務轉包給少數族裔、女性和殘疾人擁有的分包和供應商。

費城因廢除採購案種族暨性別意識政策，可能影響每年授予弱勢企業、價值超過3.7億元的合約。

費城首席律師加西亞(Renee Garcia)稱，費城根據基於新的聯邦法先例而做出調整，聯邦禁止基於種族和性別設定合約目標，市府須確保公共資金不被用於助長、強化或延續歧視。

更多世界日報報導

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

紐約下州賭場之爭 委員會考察3案 預計12/1公布結果

北卡移民掃蕩行動「夏洛特的網」與經典童書同名 作者孫女怒發聲