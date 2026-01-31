反ICE示威升溫！明州數千人走上街頭、全美串連發起罷工罷課

明尼阿波利斯數千人於當地時間30日湧上街頭示威，同時全美各地學生也發起罷課行動，要求聯邦移民執法人員撤出明尼蘇達州，並抗議兩名美國公民遭移民執法人員槍殺事件。

明尼蘇達州爆發反ICE示威。（圖／路透）

在川普政府全國性移民掃蕩行動下，川普已派遣3000名聯邦執法人員進駐明尼阿波利斯地區，這些人員身著戰術裝備在街頭巡邏，其規模為明尼亞波利斯警察局的五倍。數千名抗議者不畏零下氣溫聚集在明尼阿波利斯市中心，抗議美國移民及海關執法局（ICE）的行動。

抗議活動遠超明尼蘇達州範圍，組織者預計在全美46個州和紐約、洛杉磯、芝加哥及華盛頓等主要城市舉行250場示威，口號為「不工作、不上學、不購物、停止資助ICE」。

明尼阿波利斯的事件也在聯邦政府內部引起震盪。據兩名熟悉情況的消息人士透露，明尼阿波利斯聯邦調查局（FBI）現任負責人賈拉德·史密斯（Jarrad Smith）已被免職，並調往華盛頓FBI總部。

對川普政府移民政策的強烈反對也威脅到引發美國政府部分停擺，國會民主黨人反對為監督ICE的國土安全部提供資金。

數千人走上街頭，要求聯邦移民執法人員撤出明州。（圖／路透）

近幾週來，大量影片顯示全副武裝且蒙面的執法人員在明尼阿波利斯街頭採取激進戰術，路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最近的民調顯示，川普移民政策的支持率已降至他第二任期以來的最低點。而隨著對ICE行動的抗議聲浪高漲，「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）被派往明尼阿波利斯，表示他的人員將回歸更有針對性的行動，取代廣泛的街頭掃蕩。

不過明尼蘇達州民主黨籍州長華茲（Tim Walz）30日在社交平台X上對此表示質疑，認為他們需要更明確的改變：「確保明尼蘇達人民安全的唯一方法，是聯邦政府撤回其部隊並結束這場暴行。」

