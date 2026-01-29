反ICE風暴「邊境沙皇」上火線 霍曼曝撤離聯邦部隊勢在必行

新上任的明尼蘇達州移民執法行動負責人霍曼坦言，任務需要改善，承諾追究探員責任。

有美國「邊境沙皇」之稱的霍曼表示，他已經指示聯邦移民當局，制定最終撤出明尼蘇達州執法力量的計畫。霍曼聲稱，地面行動將有針對性地進行，還說他會留下來到問題解決。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國川普政府正在努力平息不滿情緒。白宮邊境事務負責人霍曼今天說，在兩名美國公民在明尼阿波利斯被槍殺後，美國計畫「撤回」聯邦部隊，但不會停止移民行動。

霍曼在記者會上說：撤出勢在必行。 他補充，絕不會放棄我們的使命，只是我們用更明智的方式去做。目前不清楚有多少聯邦部隊會撤離，也不清楚何時撤離。霍曼說，「川普總統希望解決這個問題，而我會解決。」他呼籲明尼蘇達州居民冷靜，不要對執行移民掃蕩的聯邦探員，發表他所說的「仇恨言論」。

川普政府執法人員這個月在打擊移民行動中，殺害了女子古德和護理師普雷蒂，接連引發了明尼阿波利斯的抗議活動和全美公眾的強烈抗議，兩黨議員都有要求撤換部分政府官員的呼聲。