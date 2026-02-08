反ICE、冬奧！米蘭萬人上街抗議與警爆衝突 6人被拘留

2026米蘭科爾蒂納冬季奧運登場，但因為美國移民及海關執法局（ICE）探員進駐米蘭，美國副總統范斯（JD Vance）出席開幕式時遭到觀眾狂倒喝采，也有民眾不滿美國探員進駐，以及冬奧建設造成環境問題，上萬人走上街頭抗議，還跟警方爆發激烈衝突。此外，米蘭附近鐵路疑似遭人蓄意破壞，造成列車嚴重誤點，冬奧會才剛開幕便狀況不斷。

范斯應對ICE暴行顧人怨 冬奧開幕遭全場狂噓

米蘭是冬季奧運主辦城市之一，但民眾不滿ICE進駐冬奧，以及冬奧建設造成環境問題，反冬奧示威者表示，舉辦冬奧意味著要投入大量公共資金籌辦，但這些設施未來永遠不會再被使用。當地時間7日深夜，上萬人走上街頭拿起煙火朝警方施放，街頭爆炸聲四起，警方不甘示弱，手持盾牌築起人牆朝示威群眾推進，還出動水砲車驅離，雙方爆發激烈衝突，至少6個人遭警方拘留。

廣告 廣告

米蘭街頭湧入上萬人示威抗議。圖／路透社、美聯社、CNN

儘管當局強調，ICE進駐冬奧是為了保護美國運動員跟公民，不會在當地執法，但由於ICE在明尼蘇達州開槍造成兩位美國公民死亡，引發軒然大波，義大利民眾對於ICE的進駐相當不歡迎。ICE爭議更燒到冬奧開幕式，美國副總統范斯的身影出現在大螢幕時，也遭到現場觀眾一陣狂噓。

美國副總統范斯現身開幕式引來現場一陣狂噓。圖／路透社、美聯社、CNN

義大利冬奧滑雪場地附近7日傳山崩 滑雪客死亡

然而當地的狀況不只這些，冬奧才剛開幕，米蘭火車站卻傳出部分列車嚴重誤點，原因是鐵路設施疑似遭人蓄意破壞，警方甚至在一處鐵軌旁發現爆炸裝置。此外，冬奧滑雪場地附近7日傳出山崩意外，造成滑雪客不幸死亡。

米蘭火車站遭蓄意破壞，部分列車嚴重誤點。圖／路透社、美聯社、CNN

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

ICE射殺2公民掀眾怒 川普政府態度放軟撤明州700移民官

林欣蓉、李宇翔任掌旗官 領中華隊征戰米蘭冬奧

NBC女主播8旬母失蹤 警初判：被人強行帶走