反Lie求真反戰求生 秋鬥30日登場

秋鬥30日上街頭！秋鬥25日舉辦行前記者會，多個團體疾呼「反Lie求真！反戰求生！」秋鬥總指揮林子文強調，「反LIE求真」，代表台灣的謊言滿天飛，提醒民眾應睜亮眼睛、看清事實，另一訴求的「反戰求生」則意謂台海嚴峻，國防預算未來更可能要提高至GDP的5％，勢必會排擠社會福利、長照、教育等預算，呼籲民眾一起站出來。

秋鬥召集人黃德北表示，民進黨透過大罷免營造「綠色恐怖」氛圍，賴清德總統更提出國安17條，今年的訴求之一的反Lie求真，就是希望可以戳破民進黨謊言；反戰求生則表達台灣人不願在賴總統的帶領之下走向戰爭。

廣告 廣告

人民民主黨代表陳虹霈說，國防預算高達9000餘億元難道可以換取和平嗎？呼籲應轉而投入交流談判，才能保障和平。

台灣社會共好論壇籌備會代表許孟祥說，民進黨執政來台灣受薪階級並沒有過的比較好，工時已高居世界主要國家第5名，近來更發生台鐵絕食抗議、長榮空服員抱病上班過世；而外媒報導更指出，近日就會簽署台美關稅協議，甚至要求台灣投資達4000億美元，一旦簽定勢必會排擠社會福利、勞權、貿易等，「台灣老百姓都顧不好了，為何要搞這麼多錢對美投資？」

今年秋鬥將於30日下午1點登場，於立法院群賢樓集結，預計下午2點出發，行經台北火車站、公園路，抵達凱達格蘭大道後集體發出怒吼，將邀請2大在野黨主席參加遊行，呼籲負起監督責任，將台灣帶向和平發展、公平正義的道路，共同為台灣人民的生活與尊嚴奮鬥。