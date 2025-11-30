「反Lie求真！」秋鬥團體反賴清德1.25兆國防特別預算 要求兩岸和談

2025秋鬥遊行於11月30日登場，隊伍集結於立法院前，訴求嚴審國訪預算、要和平。李政龍攝



一年一度的秋鬥大遊行今（11/30）日下午登場，數十個民間團體、近200位參與者抗議總統賴清德近期提出的1.25兆國防特別預算，並以「反Lie求真！反戰求生！」遊行團體也舉著「遵從一中法理，兩岸和解對話」的口號標語，要求「台灣要和平，不要變戰場」。

秋鬥今（2025）年以「反戰求生」為主題，呼籲政府停止無條件向美採購不必要的軍事裝備，避免持續排擠台灣的社福與教育預算，參與者認為，台灣每年已經編列一定的軍購預算，甚至還有部分軍售尚未到貨，都是因為無法和美國談判，才任由漫天開價。

另有參與者擔心，民進黨要把台灣推向戰場是非常擔心，他認為應該要走向戰爭之外的路，如果能省下高額軍購，拿來準備跟中國大陸的交流跟談判，甚至拿來發展能夠照顧勞工、農民跟障礙者，這樣才能成為未來在跟中國大陸進行談判的籌碼。

罹患重度肌肉萎縮症的人民民主黨召集人周志文指出，賴清德打算在5年內將國防預算在國內生產毛額（GDP）提升到5%，也就是現今再增加1倍，勢必會排擠到所有的社福預算，「如果軍購再增加一倍，政府還有能力擴充長照嗎？」

周志文提及，賴清德編列的軍購特別預算高達1.25兆元，相較之下明（2026）年的長照預算只有 1153億元，只能讓像他這樣中度到重度障礙者的家庭，平均1天大概獲得3小時的照顧服務，如果把軍購預算的「零頭」撥個2千億出來，就有可能讓長照預算增加3倍，讓每日照顧時數提高到9小時。

周志文表示，對我們人民民主黨來說，就算認為應該備戰，備戰的第一順位絕對不是立刻增加軍購，而是應該積極展開各種可能的和談方式，「難道他要讓全台灣在戰爭後變成烏克蘭那樣，一兵一卒拼到最後、土地遍地焦土，他才甘願嗎？」

反萊豬的醫師蘇偉碩質疑，賴清德強調財政困難，為何還要舉債編列1.25兆軍費，些軍購費用如果省下來，才能把預算用在長照、勞保、健保與退撫基金等，今天秋鬥就是要真相、反對謊言，以及代表廣大百姓和世界愛好和平的人站出來，高喊反戰求生的聲音。

