取之社會回饋社會 企業響應捐血募愛

56位來自巴淡島的實業家，前往印尼慈濟分會取經，認識慈濟四大志業，慈善、醫療、教育，人文，希望把寶貴的經驗帶回家鄉發光發熱。而在雅加達，全寶集團旗下的購物中心，長期與慈濟合作，推廣愛心竹筒，不僅員工做好事，也把善念延伸，讓來消費的民眾，也種下善根。

購物中心廣場，銅板聲清脆響亮。還有自製行動車，跑透透，到各個店家，收集愛心。 全寶集團志工 碧萍：「店家的話 約有300家，而員工 則有10到15個部門參與，另外還包括住戶及其他顧客，甚至連來訪的遊客，也一同參與其中。」

全寶集團北加西廣場的竹筒歲月活動，2024年啟動，大家將每一枚硬幣，化為無比珍貴的力量，幫助真正需要的人。而做好事的不只這一樁，新冠疫情期間，集團開始與慈濟合作，舉辦2個月一次的捐血活動。儘管退休，生活忙碌的優迪，特地來。消費者 優迪：「與其讓我們的血白白流逝，最後被新血替換，不如幫助生病和需要血液的人，讓這份血液能延續生命，發揮真正有價值的意義。」

慈濟印尼分會在地深耕，茁壯，30多年來，從慈善、醫療志業、擴展到教育與人文，巴淡島企業團體，來取經。 巴淡實業家 布南迪：「發現學校也為學生們，培養品德教育。」

在當格朗的木丹環保站，實業家學習資源分類，也受到啟發。巴淡實業家 羅賓遜：「剛才有位師兄說明，為什麼要成立環保站，其中有一句話深深觸動了我，則是我們必須為大地付出，必須對環境有所貢獻，這不是用利益得失來衡量的，對我們地球的一點貢獻，如此 大自然自會回饋於我們的生命。」

加入慈濟數十年的桑托斯，三年前中風，即使行動不便，精進道路不中斷。桑托斯的兒子 布蘭登：「其實今日的參訪，也是希望能激勵那些正在生病的人， 千萬不要放棄 這非常重要，你的心志一定要堅強才能走得過去。」

實業家彼此經驗交流，期待善足跡，在巴淡 持續發光發熱。

