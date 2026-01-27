取代傳統氣象模擬 Nvidia 發布三款 Earth-2 開源模型

【緯來新聞網】外媒報導， AI 晶片廠商Nvidia於週一發布了三款開源人工智慧模型，旨在提升氣象預報的效率 。這項發表是在休士頓舉行的美國氣象學會年會上進行的，屬於該公司推廣開源軟體計劃的一部分 。Nvidia 計劃以 AI 驅動的模式取代傳統且耗時的氣象模擬，並表示 AI 模型在準確度上能與舊有方法持平甚至更高 。

這些 AI 模型的主要特點在於，一旦完成訓練，其運行速度與成本均優於傳統方式 。Nvidia 氣候模擬研究總監 Mike Pritchard 指出，AI 的運算速度比傳統模擬快 1,000 倍 。這項特點改善了過去氣象預報在時間與成本上的限制 。以往為了預測洪水或颶風等極端事件，需要進行多次「系集預報」，但精確計算每個成員的過程非常緩慢 。現在透過 AI 技術，預報系統可以更快速地處理包含上萬個成員的大規模預報 。



根據 Nvidia 的說法，這些技術在保險產業具有實際的應用潛力 。保險公司常需要掌握極端天氣發生的機率，而 AI 模型能協助評估特定資產的受災風險 。本次推出的「Earth-2」系列模型包含三種功能：第一種提供 15 天天氣預報；第二種專門預測美國未來 6 小時內的嚴重風暴；第三種則能整合多種感測器的數據，為其他氣象技術提供更精確的初始資料 。

