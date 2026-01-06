取代南北線！「中和公館線」秀朗橋至公館3.1km「設4站」 將可通車至國父紀念館

中和公館線擬設4站。翻攝邱烽堯臉書



新北市長侯友宜今天（1／6）上午，前往新北環狀線秀朗橋站視察，談到「中和公館線」，他表示去年5月新北已啟動可行性研究，預計今年年中完成報告提報中央審議。他強調，這是他任內最後一年，有責任要把捷運中和到公館段送交通部審議。依照規劃，「中和公館線」從中和的秀朗橋站到公館站路線3.1公里、擬設4站，未來更可以直接通往國父紀念館站。

侯友宜說明，這一條中和到公館的路線長達3.1公里、總共有4站，從秀朗站開始到公館站，四個車站不管是在出入口、通廊道，包括銜接環狀線的南機場，都已經預留通道，將採取地下聯合開發模式與居民共榮、共生、共好。

侯友宜指出，前年與台北市溝通完畢，去年已開始做可行性規劃，預計今年年中會將可行性整個評估報告，向地方做說明後，再報請中央做審議。

侯友宜說，未來中和光復線就能從中和一路延伸至台北國父紀念館，還能5線轉乘，他在任期的最後一年，有責任要把這段送交通部審議。

新北市捷運局說明，捷運南北線2018年因北市取消規劃作業，2019年於永和區行動治理會議復活，新北捷運局以南北線為基礎，規劃從中和到台北市公館設置4個車站，研究提報「中和公館線」列為新北市捷運整體路網路線。

2022年8月獲交通部同意，2023年底與台北捷運局達成路線延伸至台北市光復南路國父紀念館的共識，改名為「中和光復線」，採兩階段推動，並由新北捷運局優先辦理中和光復線新北市段可行性研究作業。

