取代澳門線！虎航台中直飛沖繩3／30啟航 明早開賣

台灣虎航將原有台中－澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線。（台灣虎航提供／陳祐誠台北傳真）

為了提供中部旅客更契合市場需求的旅遊選擇，台灣虎航今日宣布將航網優化，將原有台中－澳門航線的運能資源轉為投入開拓沖繩航線，明日正式於官網進行開賣。

台灣虎航表示，台中－沖繩（那霸）航線預計於3月30日正式首航，開航初期每周營運2班。為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於2月5日上午10時起至6日晚間11時59分，推出單程未稅1599元起的開賣促銷價，搭乘日期為3月30日至10月24日。

台灣虎航指出，沖繩向來以其獨特的琉球文化與迷人的海島風情深受台灣旅客喜愛，可以漫步在細白沙灘，感受清澈見底的「沖繩藍」海域，不論是進行潛水活動探索豐富的水下生態，或是單純在海濱飯店放鬆心靈，都能洗滌平日的疲憊。另可體驗首里城的歷史底蘊、國際通的繁華購物樂趣、充滿美式氣息的北谷美國村，以及品嚐道地的沖繩苦瓜炒豆腐與石垣牛料理。

在積極佈局並優化航網之餘，台灣虎航董事長黃世惠及營運長賴俊廸今也親赴新加坡航空展，與空中巴士（Airbus）針對4架自購機及4架購機選擇權進行簽約儀式。透過第三代機隊引進計畫，台灣虎航預計於2033年達成30架的新世代機隊規模。

