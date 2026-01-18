取代聯合國？川普擬組國際「和平委員會」 自任主席、擁最終批准權

美國總統川普。路透社資料照片



外媒週六（1/17）透露，美國總統川普計畫成立一個國際「和平委員會」，目標是保障受衝突影響或威脅的區域，恢復可靠、合法治理以及實現穩定持久的和平，被指是意圖取代聯合國的地位。

彭博（Bloomberg News）根據其取得的組織章程草案指出，川普（Donald Trump）將擔任委員會首任主席並決定成員邀請名單。決策採多數決制，出席成員國各擁一票，但所有決議均須經主席批准。

只要3個成員國同意憲章，該機構即告成立。草案規定：「自本憲章生效之日起，各成員國任期不超過3年，可由主席決定續任。若成員國於憲章生效首年向和平理事會提供逾10億美元現金，則不受3年任期限制。」

廣告 廣告

此外，負責加薩戰後治理和重建工作的「加薩和平委員會」亦會隸屬於相關組織。川普已邀請阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）等多位世界領袖共同參與該委員會。

然而，該計畫隨即引發以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的批評，指相關細節尚未與以色列進行協調。

知情人士透露，多個歐洲國家已獲邀加入該和平委員會。草案似乎暗示川普本人將掌控資金，這對多數可能加入理事會的國家而言難以接受。。

知情人士補充，多國強烈反對川普的憲章草案，正集體籌劃反制提案。批評者亦擔憂，此舉意在建立替代或與聯合國競爭的機構。

川普也擁有罷免成員的權力，但須經三分之二成員國多數同意方能生效。章程規定：「主席應隨時指定繼任者接任主席職務。」

白宮週五（1/16）宣布成立首個執行小組，成員包括國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、川普女婿庫許納（Jared Kushner）及英國前首相布萊爾（Tony Blair），為籌組和平委員會鋪路。

更多太報報導

川普簽令退出「66個國際組織」名單曝光 包括31個聯合國機構

聯合國急商委內瑞拉情勢 中俄代表痛批美霸凌、強盜

國際法已死！彭博：川普正打造他的新世界秩序