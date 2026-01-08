取代Labubu的角色出現了？日本Mirumi竄紅 會累會討抱滿滿情緒價值

Mirumi會搖頭、討抱抱，情緒價值給好給滿，有機會取代Labubu成為新一代布偶寵兒。翻攝IG＠mirumi_tokyo



布偶可愛經濟商機無限，繼Labubu在全球造成旋風後，日本業者Yukai Engineering推出主打情緒消費的布偶「Mirumi」，它的尺寸和手掌差不多，不只擁有可愛的外型，還會透過感測器對聲音與碰觸產生反應，利用搖頭、討抱抱等傳達情緒，猶如嬰兒一般，預計本月中旬開放預購。

Mirumi設計靈感來自日本民間妖怪，外觀覆蓋柔軟的絨毛，可透過雙臂懸掛在手提包或後背包的背戴上，臉上有著被稱做「Z世代凝視（Gen Z stare）」的空靈表情。

不同於電子寵物或靜態吊飾，Mirumi沒有螢幕、喇叭，靠的是內部馬達與感測器，透過觸覺或周遭聲音做出回應，且非常細膩，在Yukai Engineering的演算法控制下，它可以搖頭、點頭、轉頭來傳達情感，甚至沒有人碰觸也會有「隨機行為」，例如左顧右盼等，彷彿擁有生命一般。

Mirumi透過Type-C充電，沒電時還會緩緩搖頭，彷彿傳達「我累了」的情緒。翻攝Kickstarter網站

更加人性化的是，Mirumi內建可充電電池，透過Type-C充電，低電量時它會緩慢搖頭，彷彿在表達「陪你一整天，我累了」；充飽電後，則會充滿元氣地抬起頭，好像在說「一切就緒！」

售價方面，據《三立新聞網》報導，約7000至9000日圓（台幣1600至2100元之間），共有粉紅、灰色及米色3款療癒色系，1月中在募資平台Kickstarter開放預購。

