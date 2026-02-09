取卵過多恐致腹水、呼吸困難 卵子品質與安全才是關鍵





【NOW健康 編輯部／整理報導】近期社群平台上一名24歲的年輕女性發文指出，因有備孕需求而抽血檢驗AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）值，結果雖然是相對理想的12ng/mL，但在試管療程後卻僅取出7顆卵子，讓她感到非常「不划算」，甚至質疑醫師的醫療處置。對此，台北協育試管嬰兒中心（原黃建榮婦產科）副院長黃珽琦表示，取卵數與懷孕率並非單純的正比關係，如何在安全與療效之間取得平衡才是應當關注的重點。



取卵不是越多越好！ 安全與懷孕率才是關鍵



對於不少女性認為「高AMH值應與較多的卵子數有關」。對此，黃珽琦表示，AMH與取卵數雖具正相關，但並非絕對的正比關係。以上述案例來說，24歲且AMH高達12ng/mL的女性，若採取「標準刺激方案」（打標準劑量針劑），確實可能單次取出30～40顆卵子。但取卵數過多卻具有一定程度的風險，不僅有引發卵巢過度刺激症候群（OHSS）的疑慮，導致腹水、呼吸困難，甚至必須放棄當次取卵或植入週期，對女性而言反而得不償失。

黃珽琦推測，該個案的主治醫師可能採取了「微刺激方案」（口服藥搭配低劑量針劑），雖然取卵數看似較少，但對於年輕女性來說，品質優良的7顆卵子已足夠使用。因為取卵的目標著重在「最能提升懷孕率且又兼顧安全」，而非單純追求數量。





▲黃珽琦說，卵子數量主要與AMH相關，但並非絕對成正比；卵子品質則明顯受年齡影響。（圖／潮健康提供）



AMH高不等於卵子數量多 品質仍與年齡相關



關於卵子庫存，黃珽琦也特別釐清2項常被混淆的概念：第1個就是「卵子數量」，主要由AMH與基礎濾泡數（AFC）決定，與年齡不一定絕對有關。臨床上曾見過30歲女性AMH僅不到1ng/mL，也見過40歲女性仍能取到10多顆卵子的情形；第2個則是「卵子品質」，它與年齡密切相關。年齡越輕，卵子品質越好；年齡越大，品質則會顯著下降，是關於自然法則的既定事實。他說，以該名24歲的個案為例，在所取出的7顆卵子中，最終有2顆發育至第5天胚胎，受精與胚胎長大的比例屬於合理且正常的範圍。



至於針對取卵數較少的患者，常會詢問是否需要進行胚胎著床前染色體篩檢（PGS/PGT-A）。黃珽琦指出，若患者年僅24歲，通常不需要加做PGS，直接植入即可。建議進行篩檢的族群，通常為35～38歲以上且胚胎數較多的女性，以提升懷孕成功率。





▲取卵結果不如預期，常見原因包括藥物過度抑制卵巢、對排卵刺激藥物反應不佳，或卵泡發育不同步等，但並不代表療程失敗。（圖／潮健康提供）



試管療程如馬拉松 需與醫師溝通、穩定情緒與睡眠



若患者AMH數值較高、基礎濾泡多，但取卵結果卻不如預期，常見原因包括卵巢被藥物過度抑制、對FSH反應不良或缺乏LH，或卵泡發育不同步。臨床上可透過精準分析AMH、AFC、FSH、LH與荷爾蒙反應曲線，搭配客製化排卵刺激方案與破卵策略，多數患者都能在後續週期顯著改善取卵成果，無須過早放棄自己的卵子。



最後，黃珽琦也提醒，試管療程如同馬拉松長跑，不孕夫妻應與醫療團隊建立長期的信任與溝通，以利於在最後衝破終點線時，收穫驗孕棒上2條線的喜悅。另外，在知曉取卵數多寡的當下，心情確實會受到影響。建議此時應與主治醫師充分溝通，了解療程的脈絡與最終目的，生活上更應保持充足睡眠、穩定情緒，才是通往好孕之路的最佳途徑。（文章授權／潮健康）



