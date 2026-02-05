取名「福馬林」原來是天意 林美秀、馬念先及旺福合體開唱

林美秀、馬念先及旺福宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」。（馬念先工作室提供）

林美秀、馬念先及旺福宣布組成馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」，並將於3月29日在 Legacy 舉辦《福馬林 金年節》馬年限定演唱會。提到團名由來，林美秀笑稱：「誰會想叫自己『福馬林』？」但一想到成員三組人馬湊在一起，簡直是天意，她說：「既然叫福馬林，在台上做任何安排都是合理的！」

三組人會組團，源自於在音樂上結緣，馬念先與林美秀因拍戲相識，後來讓林美秀在歌壇一戰成名的廣告神曲〈金罵沒ㄤ〉正是出自於馬念先之手，而旺福小民也因為與馬念先合作了小胖林育群的歌〈粗線條〉 ，當時合唱的對象正是林美秀，馬念先說：「原來我們早就在『隱形成團』很久了，兜了一大圈才正式原地出道，這次組團絕對是老天爺安排好的劇本！」

廣告 廣告

值得一提的是，這組看似天馬行空的組合，背後其實有著驚人的實力支撐，計算三組藝人的演藝資歷，林美秀入行38年、馬念先32年、旺福成軍28年，三方加起來的資歷達98年，林美秀姐豪爽說：「這個數字一聽就會發，這是一場累積了近百年的能量釋放。」

馬年限定團體「福馬林 (FullMoney)」將舉辦《福馬林 金年節》馬年限定演唱會。（馬念先工作室提供）

這次合作，馬念先是理性擔當，在練團與開會時不忘不斷提醒團員：「大家天馬行空很棒，但脫口秀橋段千萬不要玩到收不回來，不要讓觀眾看到想退票！」而旺福則被團內公認是「天馬行空」派的音樂擔當，每次練團都會一直增加困難度。唱跳俱佳的林美秀則被推派擔任舞蹈和舞台劇總監，責任感上身的她安排團員們一起練舞跟上進度。提及演唱會內容，林美秀打包票預告：「每位都有合體於各自的part，絕對讓台下的觀眾驚喜連連，只怕大家嗨到燒聲！」

更多鏡週刊報導

韓影帝河正宇火速否認7月結婚傳聞 認愛圈外女友