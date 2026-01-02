取對名字了！帕拉斯主唱被阿Ken大讚馬年會發 為喝台南牛肉湯走4公里做白工

〔記者陳慧玲／台北報導〕新人樂團帕拉斯前兩天在跨年演出時連趕三場，其中一場主持人阿Ken打趣點名主唱 FAMA 的名字超旺，笑說「發嘛，今年馬年大家一起發財！」

迎新年的倒數時刻，帕拉斯剛好在要下台南交流道的路上，巧遇民眾施放煙火，團員直呼好幸運，在車上一起倒數迎接新年。另外參加完台南晶英酒店「霸道趴」演出，主辦單位也安排豐富慶功宴，由於主唱 FAMA 私下是出了名的牛肉湯控，慶功宴後竟捨不得睡，半夜徒步走了將近4公里，只為尋找傳說中的排隊名店，沒想到輪到他時居然剛好賣完，只好默默再走回飯店。

帕拉斯推出首張創作專輯《下天堂》，珍惜每次表演機會，近期也收到廠商贊助服裝，4人服裝總價值超過20萬元，讓帕拉斯笑說：「新年一開始就先收到一個超大的紅包！」

