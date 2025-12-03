取得全國賽代表權 花蓮富北國中鄉土歌謠奪冠

富北國中提供

跨越語言挑戰，花蓮縣立富北國中以印尼傳統民謠〈牧羊人〉，與菲律賓童趣歌曲〈捉迷藏〉，展現精準咬字、音準及豐富的戲劇感，獲得評審肯定，一舉奪下花蓮縣114學年度師生鄉土歌謠比賽國中東南亞語系特優第一名，並取得全國賽代表權。

富北國中合唱團本屆面臨多數舊生團員畢業、曲目語言跨越國界等多重挑戰。身為學姐，九年級的獨唱李芷晴同學說，壓力真的很大！她很怕自己唱錯、影響團隊。但因為「想要贏」，讓她咬牙繼續向前。而擔任伴奏的，則是七年級新生蘇怡恩，初次擔綱伴奏重任，也一度讓她「怕到不行」，因著對鋼琴的熱愛與老師、團隊的信任，讓她彈奏出自信與價值。



指導老師王瑋芳表示，孩子們壓力大到哭泣，她心疼卻也感動孩子們對自己要求，比大人想像的還高。她特別肯定新團員勇於挑戰、不害怕的心。校長胡智翔則感謝各界的支持與協助，他表示，富北的孩子在歌聲裡長大，也在挫折裡變強大。

