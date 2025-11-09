取得明年Ｕ17世錦門票 隊史最佳 U16亞錦女排我奪銀

東山高中陳亭伊（左）、張芸甄（中）獲選為最佳邊線攻擊手及最佳舉球對角球員。（記者徐義雄翻攝）

記者徐義雄∕台中報導

在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排9日在冠軍戰與韓國打滿5局，可惜終場仍以2比3落敗、拿到亞軍，但仍刷新隊史紀錄，並成功取得明年U17世界女子排球錦標賽門票。

由主攻手陳亭伊領軍的U16台灣女排，前天4強戰通過身材高大的中國大陸隊考驗後，順利晉級冠軍戰，同時確定寫下隊史最佳成績，昨天則與擊敗衛冕軍日本的韓國隊正面交鋒，尋求隊史首座冠軍。

首局開打後，中華隊與對手形成拉鋸戰，在錯失3個局點情況下，被逼至24比24「丟士」（Deuce）局面，所幸中華隊在關鍵時刻穩住陣腳，順利以28比26先馳得點；只是從第2局開始出現不穩狀況，中華隊接連以21比25、11比25讓出，韓國率先聽牌。

陷入背水一戰的局面下，中華隊第4局頂住壓力，尤其主將陳亭伊連續發球直接得分，幫助團隊氣勢大振，一舉逆轉比分，並以25比19扳平戰局。可惜在決勝第5局，中華隊以落後開局，處於被動追分狀態，就算一度化解1個賽末點、追到僅剩1分差，終場仍以13比15落敗。

輸球後球員們哭成一片，總教練侯雅惠特別集合喊話：「妳們真的很棒了」，並提到這批球員的表現、精神，讓平常沒看排球的人都開始關心戰況，「我說沒有什麼好哭的，就算差了一點點，但大家都拿出最好表現，也鼓勵她們明年U17世錦賽再討回來。」