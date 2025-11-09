取得明年Ｕ17世錦門票 隊史最佳 U16亞錦女排我奪銀
記者徐義雄∕台中報導
在約旦舉行的U16亞洲女子排球錦標賽，台灣女排9日在冠軍戰與韓國打滿5局，可惜終場仍以2比3落敗、拿到亞軍，但仍刷新隊史紀錄，並成功取得明年U17世界女子排球錦標賽門票。
由主攻手陳亭伊領軍的U16台灣女排，前天4強戰通過身材高大的中國大陸隊考驗後，順利晉級冠軍戰，同時確定寫下隊史最佳成績，昨天則與擊敗衛冕軍日本的韓國隊正面交鋒，尋求隊史首座冠軍。
首局開打後，中華隊與對手形成拉鋸戰，在錯失3個局點情況下，被逼至24比24「丟士」（Deuce）局面，所幸中華隊在關鍵時刻穩住陣腳，順利以28比26先馳得點；只是從第2局開始出現不穩狀況，中華隊接連以21比25、11比25讓出，韓國率先聽牌。
陷入背水一戰的局面下，中華隊第4局頂住壓力，尤其主將陳亭伊連續發球直接得分，幫助團隊氣勢大振，一舉逆轉比分，並以25比19扳平戰局。可惜在決勝第5局，中華隊以落後開局，處於被動追分狀態，就算一度化解1個賽末點、追到僅剩1分差，終場仍以13比15落敗。
輸球後球員們哭成一片，總教練侯雅惠特別集合喊話：「妳們真的很棒了」，並提到這批球員的表現、精神，讓平常沒看排球的人都開始關心戰況，「我說沒有什麼好哭的，就算差了一點點，但大家都拿出最好表現，也鼓勵她們明年U17世錦賽再討回來。」
其他人也在看
大谷的溫暖他最知道 ！ 道奇老將分享第7戰開轟後最酷的一刻
體育中心／丁泰祥 報導大聯盟世界大賽第七戰，戲劇性的結局膾炙人口，道奇隊36歲老將Miguel Rojas，在9局上半敲出了追平比數的陽春砲，才讓道奇得以續命，最終在延長賽11局擊敗藍鳥隊成功衛冕，而Rojas近日在受訪時，透露了一段開轟之後，大谷翔平對他說的話。FTV Sports ・ 10 小時前
中職》古久保健二率隊奪冠後功成身退 將卸下樂天桃猿總教練一職
中華職棒樂天桃猿球團今天（9日）證實，日籍總教練古久保健二將卸下總教練一職，正式結束他在桃猿的執教階段，離任前，古久保也含淚向球員們一一道別。Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
亞職交流賽》對桃園球場的評價 韓職教頭：你要聽我講實話嗎？
韓職KT巫師隊今在亞洲職棒交流賽最終戰對上台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，雖然只有3天2戰，KT巫師隊相當用心，特別準備來台陣容的選手名鑑，上面有每位教練和選手的名字、身高、體重、生日、投打習性和本季成績，甚至註明誰是明年的菜鳥，而球團人員更花費不少功夫逐一將選手名翻為漢字，方便台灣球迷和媒體閱讀。自由時報 ・ 7 小時前
MLB》「今年世界大賽史上最好看」A-Rod指出3理由
2025世界大賽落幕，7場比賽卻打了超過8場的分量（包括G3的18局大戰），退役洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）盛讚這是最好看的一屆世界大賽。「在我的生涯，我從來沒有，當然這非常主觀，但我這輩子從沒看過更精采的，擁有全部的要素，最豐富又美妙的世界大賽。」中時新聞網 ・ 1 天前
MLB》隊史全壘打王恐回不了大都會 外媒：除非接受「對球團有利」合約
紐約大都會隊史全壘打王阿隆索（Pete Alonso），今年賽季結束後確定投身自由市場，儘管球迷們都希望球團將這位看板球星簽回，但是外媒卻認為，除非阿隆索接受一份「對球團有利」的合約，否則他下個賽季應該就會穿上其他球隊的球衣。阿隆索大聯盟生涯前七個賽季，都是效力於大都會，他最大的優勢就是健康狀態，生涯從未在單一賽季缺席超過10場比賽，繳出264轟、712分打點的成績單，打擊率2成53，值得一提的是，他還在今年8月擠下「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry），成為大都會隊史的全壘打王。阿隆索去年賽季成為自由球員，最終只和大都會簽下一張2年合約，不過附帶本季結束後的跳脫權，如今他再次回到自由市場，外界無不好奇，大都會究竟會不會端出一張肥約給他，讓他成為終生大都會人。據《Sports Illustrated》記者拉加佐（Pat Ragazzo）報導，人們普遍認為大都會不會簽回阿隆索，除非球員方接受一份「對球隊有利」的合約，他也補充：「阿隆索很可能在自由球員市場獲得一份豐厚的合約，而大都會是否願意給這位即將年滿31歲的一壘手一份長期合約，還有待觀察。」拉加佐也提到，大都會可能麗台運動報 ・ 9 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 14 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 1 天前
MLB/「村神」入札合約上看2億美元 加盟水手機率大
日職養樂多25歲重砲村上宗隆今（8日）宣布入札挑戰美國職棒，大聯盟30隊從今起在45天內可與他進行談判，據外電報導，村上宗隆合約上看2億美元，目前最有希望加盟水手。中天新聞網 ・ 1 天前
中職》新竹棒球場重啟日程跳票擬解約？ 味全龍回應了
新竹市立棒球場重啟日程一變再變，確定來不及排入明年中職賽程，市府多次對外承諾「2025年重啟棒球場」的支票確定跳票，近期傳出味全龍所屬的龍來公司，正研擬與市府解約，不再以新竹球場作為雙主場之一。2022年新竹球場完成整修啟用後卻屢爆工程爭議，至今仍閒置，市府表示，棒球場改善工程如期推進，目前仍以重新自由時報 ・ 8 小時前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 1 天前
MLB》村上宗隆最像Gallo？ 美記者：不值得外傳合約
創下日本本土球員單季最多全壘打紀錄的村上宗隆將透過公告轉隊制度挑戰美國職棒大聯盟，引發許多關注，但也有部分媒體、球評不看好他在大聯盟的表現，主要是對他的揮空率感到疑慮。TSNA ・ 7 小時前
中職／台灣球員開始往海外發展 平野惠一：想把人才留下培養後再輸出
中華職棒近日徐若熙、林安可都提出行使旅外自由球員的權利，其中林安可已經被日職球隊鎖定準備補進，對此中信兄弟總教練平野惠一表示自己認為是一件好事，此外更想看見未來的中職可以留住人才培養，再將人才向海外輸出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》年底也有意入札 宋成文入選國家隊不多想：打敗日本更重要
培證英雄當家球星宋成文，近日入選韓國國家隊集訓名單，儘管年底也傳出有意入札挑戰大聯盟，但他今天受訪時卻表示，現在不會去在意美職球探的眼光，反而是將擊敗日本隊，作為頭號目標。宋成文近兩個賽季都在KBO繳出超過3成的打擊率，累積擊出45轟、進帳194分打點，還跑出46次盜壘成功，這讓他獲得不少大聯盟球探關注，《The Athletic》曾撰文稱，宋成文是一名多守位的內野手，過去兩季的打擊能力大幅提升。對於自己入札後能否獲得青睞，宋成文謙虛地說：「像金河成、李政厚、金慧成等前輩，早就在KBO成為頂級球員後才挑戰美國職棒，我只是最近兩年稍微表現還不錯的選手而已。」他表示，自己已經有年紀了，這是第一次也是最後一次挑戰MLB，也做好了可能不被選中的心理準備。宋成文近日也入選韓國國家隊的集訓名單，這兩天要和捷克進行熱身賽，下周末則是前往日本與日本武士隊再打2場比賽，他認為，目前當務之急就是要好好備戰明年3月的經典賽，他說：「我不會去意識美國職棒球探的目光，現在我穿著國家隊的球衣，最近在國際賽成績不好，對日本也是連敗中，這個時候，打敗日本更重要。」最近由職業選手參加的棒球國際賽事中，韓國遭遇日本已吞下麗台運動報 ・ 1 天前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 2 天前
MLB》Alonso再進自由市場 大都會未必全力爭取
還記得去年季後Pete Alonso進入自由市場時，當時被列為大咖自由球員之一的他被看好能簽下一紙優緯來體育台 ・ 13 小時前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 1 天前
台鋼雄鷹》新球團是FA市場積極買家 洪一中、劉東洋有想法
台鋼雄鷹9日在澄清湖球場舉行年終球迷感謝祭、晚間與台壽霸龍交流賽，2024年升上一軍首個球季墊底，台鋼在自由球員市場開出兩張報價是市場最高，今年有3名選手黃子鵬、林岱安與蘇智傑宣告FA，總教練洪一中中午受訪表示，「有提出去意見。」TSNA ・ 7 小時前
中職／自由市場共3好手投入 平野惠一透露兄弟內部都有討論
中華職棒自由市場今年共有3位選手提出行使FA權利，包含統一獅的蘇智傑、林岱安和樂天桃猿的黃子鵬，總教練平野惠一表示有和球團討論過有關3位自由球員的事宜。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「龍之子」徐若熙海外FA受日職多隊矚目 傳軟銀端3年10億日圓大約搶人
味全龍「龍之子」徐若熙日前確定行使旅外自由球員權利後，也吸引到許多海外球團準備投入搶人大戰。包含福岡緯來體育台 ・ 6 小時前