取得格陵蘭後 川普將確保俄中永遠無法取得經、軍立足點目標 駐軍可能採這模式

美國總統川普（Donald Trump）1月21日（當地時間）於瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）上，揭露了美國與北約（NATO）針對格陵蘭（Greenland）未來定位所達成的協議框架。川普指出，該計畫將確保美國及其歐洲盟友獲得格陵蘭的礦產開發權，並在該島部署「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統。



川普在接受《CNBC》採訪時表示：「他們（北約盟友）將參與金穹計畫，也會參與礦產權的開發，我們同樣也會參與其中。」當被問及這項協議的預計效期時，川普給出了明確的回答：「永久（Forever）。」

金穹是美軍構想中的新一代多層次飛彈防禦架構，名稱取自以色列「鐵穹」的成功經驗，但規模與技術層級更高，主要被用來形容美國或其盟友未來可能發展的整合型防空與反飛彈體系。日前台灣總統賴清德，也曾提及「台灣鐵穹」的建軍計畫。

將採用英國在塞浦路斯駐軍模式？



在1月21日早些時候的演說中，川普已排除採取武力手段取得格陵蘭的可能性，並呼籲立即針對這座半自治島嶼的地位展開談判。隨後，川普宣布與北約秘書長呂特（Mark Rutte）已就協議框架達成共識。作為配套措施，川普承諾將不對原定於2月1日生效的丹麥及部分歐洲國家徵收關稅；此前，歐盟曾針對美國的關稅威脅，採取暫停對美貿易協定作為反制。

關於該框架是否涉及美國對這片丹麥領土的所有權，川普以「議題極其複雜」為由，拒絕提供進一步細節，僅表示未來將會完整說明。北約秘書長呂特透過《路透社》（Reuters）表示，在他與川普的對談中，並未觸及格陵蘭是否繼續留在丹麥的問題。

然而，《每日郵報》（Daily Mail）與《紐約時報》（The New York Times）引述知情人士消息指出，該協議框架可能參考「英國在塞浦路斯建立軍事基地」的模式，由格陵蘭撥出數個小塊區域，賦予美國完整主權以設置軍事設施。

為什麼格陵蘭成為美國國安問題？



格陵蘭地理位置險要，是進入北極地區的關鍵門戶。隨著氣候變遷導致航道開啟與資源獲取門檻降低，中國與俄羅斯近年持續擴大在該區的地緣政治影響力。北約發言人哈特（Allison Hart）透過聲明表示，未來的討論重點將聚焦於確保北極安全，涵蓋丹麥、格陵蘭與美國之間的三方會談，目標是「確保俄羅斯與中國永遠無法在格陵蘭取得經濟或軍事立足點」。

格陵蘭島本身也具備極高的經濟價值，擁有豐富的稀土元素、石油、黃金、石墨、銅與鐵礦。川普一再強調，格陵蘭是美國核心國家安全利益所在，這也讓外界再度關注美軍在該島的現有布局。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）記載，美國過去曾在格陵蘭經營多達17個基地，駐軍人數曾一度高達1萬人。目前，美軍在當地僅保留一處據點──皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base，前身為圖勒空軍基地）。

美軍在格陵蘭僅剩的皮圖菲克基地



皮圖菲克基地始建於1951年，是美軍位置最北的軍事設施，配備有軍營、機庫、儲油槽及衛星天線群。該基地附近的高原上設有一座巨大的梯形雷達，專門監控潛在的敵方飛彈威脅。

皮圖菲克基地後方則是面積超過60萬平方英里的廣袤冰原。根據美國與丹麥簽署的長期條約，美國在格陵蘭駐軍及擴張基地數量方面，向來享有極大的權限。



