取得民進黨嘉義縣長競選提名權 蔡易餘：推動屬於嘉義的黃金10年

民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，其嘉義縣長初選民調結果今（14）日出爐，由現任立法委員蔡易餘勝出，預料嘉義縣長選戰會形成綠營蔡易餘vs.藍營王育敏的局面。蔡易餘稍早在其Facebook上表示，他將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，一起為嘉義打拚、推動屬於嘉義的黃金10年。

蔡易餘表示，他很榮幸能順利出線，將代表民進黨參選嘉義縣長。蔡易餘也由衷感謝來自18鄉鎮的每一位鄉親朋友，在這段初選過程中給予他的支持與鼓勵。「你們的託付，我會牢牢放在心上，也會化為持續為嘉義打拚、推動地方進步的最大動力。」

蔡易餘說，這段時間，大家都看得見翁章梁縣長過去7年來的施政成果，不僅方向清楚、步伐穩健，也建立起良好的府會合作基礎，讓嘉義能一步一步穩定向前。

蔡易餘最後表示，初選已經落幕，他也正式肩負起這份責任。「接下來，我將以『團結嘉義隊』為核心，攜手 18鄉鎮的民意代表、基層夥伴與所有支持者，整合地方力量，穩健前行，一起為嘉義打拚、推動屬於嘉義的黃金10年！」

