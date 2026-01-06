取暖省電攻略曝 台電：它不建議整夜使用

▲天氣冷颼颼！台電提醒「取暖抗寒」要注意使用時間、保持安全距離、用電不超過負載這三大點。（圖／記者周淑萍攝）

[NOWnews今日新聞] 大陸冷氣團來襲，全台冷颼颼，台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文提醒，取暖抗寒也要注意使用時間、保持安全距離、用電不超過負載這三大點，更提到電熱毯「不建議整夜使用」，建議在睡前預熱半小時就關閉電源，如此一來避免燙傷也省電。

台電表示，當長時間接觸高於體溫的物體就有可能會低溫燙傷，暖暖包使用時應隔著衣物，避免長時間於同一部位上使用，而電熱毯則在睡前預熱半小時就關閉電源，就能讓床跟棉被就會暖呼呼，可避免燙傷也省電，因此不建議整夜使用。

再來是電暖器要和易燃物如寢具、衣物、沙發、窗簾等保持1公尺以上的安全距離，加上它是會產生熱能屬於高功率電器，若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，很容易讓用電超過負荷量，可能讓電線過熱跳電，甚至引發火災，因此無人使用時記得關閉電源，避免發生危險也省電！

▲台電提醒取暖抗寒三大點注意事項。（圖／台電「台電電力粉絲團」）

