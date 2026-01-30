取消多班日本夏季航班 台灣虎航致歉：內部有效資源調度

近期有部分民眾反映陸續收到台灣虎航取消日本夏季航班通知，且多集中在3至5月，台灣虎航今天（30日）表示，公司始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施；為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，並對造成旅客不便致歉。

台灣虎航30日表示，為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，並對造成旅客不便致歉。（中央社資料照）

有部分在民眾在社群平台分享，收到台灣虎航取消航班通知信，信中說明，因為班機調度，需調整航班，而這波遭取消航班，大多集中在3至5月，且多為日本航點。

廣告 廣告

台灣虎航透過文字訊息回應，公司始終將「飛安第一」作為營運基石以及不可妥協的底線，因此採行嚴格的機隊管理措施。

台灣虎航指出，為了對於內部有效資源調度，近期主動調整部分航班，以確保所有值勤機師皆具備最佳的身心狀態，並對此舉而造成部分旅客的不便，也致上最誠摯的歉意，並邀請所有旅客一起守護飛航安全。