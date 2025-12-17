取消就保年齡上限 學者：不應排除老年給付領取者

（中央社記者吳欣紜台北17日電）促進中高齡就業，就業保險將刪除65歲的投保年齡限制，學者肯定打開天花板，但也指出現行勞保老年金給付金額低，繼續工作代表有需求，不應將已領取老年給付者排除。

勞動部今天宣布啟動就業保險法修法，將擴大就業保險的加保年齡，只要未領取勞保、公保等老年給付勞工，超過65歲在職場工作就可投保就業保險，可享有失業給付、職業訓練生活津貼、提早就業獎助津貼等給付保障。

不過，雖然就業保險擴大加保年齡，但仍將已領取勞保老年給付、公教人員保險養老給付者排除，若以現行65歲以上仍投保勞保者數據來看，僅約5萬多名勞工受惠。

台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆今天接受中央社記者訪問，肯定勞動部將年齡上限天花板打開，但也直言老年給付跟就保的失業給付目的不同，不應該排除。

辛炳隆表示，從實務面上來看，已經領取老年給付仍繼續工作的人，應是有經濟壓力的人，這代表他領取的勞保老年給付不夠支應老年生活，甚至也有許多人早就領取勞保老年一次金給付且已經用完了，正繼續工作。

辛炳隆強調，勞動部既然鼓勵65歲以上的人要續留職場，就應該考量續留職場也會有就業失業風險，且失業給付目的是不希望勞工因失業導致生活差距太多，加上兩者給付目的不同，不應排除。

全國產業總工會理事長戴國榮表示，65歲以上勞工繼續工作者可能為社會弱勢、低薪勞工，導致領取的老年給付金額低，且以勞保局數據來看，目前每個月領新台幣1萬元以下勞保老年年金者有17萬人，這群人可能因老年年金不足以支應老年基本生活所需，因此只好繼續工作。

戴國榮表示，在這樣情況下，如果就業保險不將這些人納保，這群勞工失業了又領不到失業給付，生活恐更苦。

戴國榮建議，勞動部應將領取勞保老年給付在一定金額以下的人，納入就業保險，至少這群勞工高齡失業還能領到失業給付，對家庭生活改善才有幫助，也才能達到社會救助目的。（編輯：李亨山）1141217