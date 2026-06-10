取消機車強制待轉？交通部揭1關鍵：不宜全台施行

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交通部表示不宜全面取消強制待轉。（圖／東森新聞）





強制機車兩段式左轉存廢引發各界激辯。多個路權團體主張取消強制待轉能降低事故機率，並減輕台灣每年因車禍造成的6000億元損失。交通部今（10日）表示，將全面推動「機車左轉安全精進措施」，因地制宜地導入交通工程配套措施。

監察院2018年即表示發布新聞稿，疾呼「我國不該穩坐世界車禍傷亡密度最高國家名單」。據警政署統計，2021至2023年間，每年約有4萬件因機車左轉與對向直行車導致的A1死亡事故及A2側撞受傷事故，平均每年造成267人死亡，其中235人為機車騎士或乘客，占88％。而會導致車流交織，進而提高車禍機率的強制兩段式左轉，也屢遭路權團體與其他公民團體批評。

取消強制待轉更安全？

強制兩段式左轉最大的爭議之一，便是將機車視為慢車處理，然而台灣所參考的日本兩段式右轉，是限制時速僅30公里、排氣量未滿50cc的「原付」機車，台灣卻把數量極為龐大的50cc到150cc機車都納入兩段式管理。

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路團團體便主張，正因長期實施強制待轉與內側禁行機車，導致多數機車騎士缺乏正確「變換車道、靠左左轉」駕駛觀念，進而鬼切發生車禍。台灣大學團隊針對台南市率先全台實施的取消強制兩段式左轉研究，發現取消後整體事故數降低21％、受傷人數下降約19％，醫療支出也隨之減少4.7％，顯示取消強制兩段式左轉反而提高安全。

交通部：不宜全面取消

交通部路政及道安司長吳東凌今表示，左轉安全的核心關鍵並不在於政策的全面開放與否，他認為機車體積較小且極易遭到前車遮蔽，導致駕駛人往往面臨沒看到、看錯或想錯的認知過載風險，如果讓機車在缺乏號誌保護的情況下進行機會左轉，將會使其直接暴露在對向高流速車流的側撞風險之中。

至於台南的取消強制待轉經驗，吳東凌認同另一派學者「該研究無法直接討用在全台各縣市，也不應過度解讀」想法，表達不宜全面取消兩段式左轉和直接開放左轉。吳東凌表示，將全面推動左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心重點，期盼透過明確的號誌時段劃分，從源頭消除車流交織的衝突，強調左轉安全的核心關鍵是如何有效降低人因失誤，並因地制宜地導入交通工程配套措施。

交通部將全面推動左轉專用道與左轉保護時相列為路口改善的核心重點，期盼透過明確的號誌時段劃分，從源頭消除車流交織的衝突。後續將偕各縣市政府，在條件許可且設有左轉專用道與保護時相的路口，逐步引導機車安全左轉；而在環境複雜、車速快或未設有號誌保護的路口，則維持兩段式左轉以策安全，並同步改善待轉區動線與清理路側違規臨停，徹底消除用路人待轉變待撞的疑慮。

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