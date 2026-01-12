取消訪問改通話！王毅：支持索國主權完整、反對索馬利蘭勾結台獨

大陸外交部長王毅於7日展開為期6天的非洲訪問行程，原定9日對索馬利亞進行訪問卻突然取消，引發外界揣測。11日，王毅同索馬利亞外長德埃舉行電話會談，王毅表示，大陸支持索馬利亞維護國家主權、統一與領土完整，反對「索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑」。

大陸外長王毅。 （資料照／《美聯社》）

據大陸外交部網站消息，大陸外長王毅11日於訪問非洲途中，同索馬利亞外長德埃舉行電話會談。王毅表示，中索有著傳統友好，大陸堅定奉行對索友好政策，兩國始終相互尊重、相互支持，中索戰略夥伴關係不會受一時一事的影響。大陸高度讚賞索方以實際行動恪守一個中國原則。

王毅表示，大陸將一以貫之支持索馬里維護國家主權、統一和領土完整，反對「索馬利蘭勾結台灣當局謀獨的行徑」。王毅指出，無論國際風雲如何變化，大陸都將深化兩國經貿、安全、防務等領域合作，以「中非人文交流年」為契機，加強兩國友好交往，鞏固好、發展好兩國戰略夥伴關係。

王毅指出，大陸外交歷來堅定站在發展中國家一邊，為中小國家主持公道、仗義執言。大陸全力支持索方出任聯合國安理會本月輪值主席，共同履行維護國際和平與安全的責任。大陸相信，索馬里將由治及興，實現發展繁榮，建設好非洲的和平之角、發展之角、合作之角。

大陸外長王毅9日與坦尚尼亞外長孔博舉行會談。 （圖／《新華社》）

索馬利亞外長德埃表示，索方高度讚賞大陸外長每年初首訪非洲。中索傳統友好，發展對華關係是索馬里堅定的戰略選擇。索方衷心感謝大陸支持索國維護國家的主權和領土完整，反對一切分裂和恐怖行徑，幫助索實現國家的穩定與發展。索方恪守一個中國原則，認為台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，涉台問題完全是中國的內政。索方高度讚賞習近平主席提出的四大全球倡議，願同中方深化各領域交流合作，推進索馬里的和平與發展事業，促進非洲之角地區實現持久和平，共同構建人類命運共同體。

大陸外長王毅7日至12日訪問非洲，原定先後訪問衣索比亞、索馬利亞、坦尚尼亞、賴索托，是大陸外長連續36年選擇非洲國家為開年首訪對象。王毅8日結束對衣索比亞的訪問後，跳過了索馬利亞，9日直接前往坦尚尼亞。大陸方面稱因「日程安排原因」調整訪問行程。而自1991年以來，大陸外長尚未訪問過索國。

據了解，1991年索馬利亞內戰，索馬利蘭宣布脫離索馬利亞。去年12月，以色列成為首個正式承認索馬利蘭共和國的國家。北京在以色列宣布後重申對索馬利亞的支持。

