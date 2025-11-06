取消首次豁免 郵寄肉品查到就罰

農業部修法取消從疫區郵寄輸入豬肉產品「首次非故意」免罰漏洞，只要違規就裁罰。圖為桃園機場協勤人員針對疫區入境旅客，檢查隨身行李中是否有違規肉類製品。（陳麒全攝）

非洲豬瘟載運、宰殺禁令解除，但病毒來源至今未明。國民黨立委李彥秀5日指出，病毒必定是境外移入，廚餘僅是「可能」的傳播途徑，邊境管理鬆散才是非洲豬瘟入侵的根本原因。農業部6日則修正相關規定，未來將取消從疫區郵寄輸入豬肉產品「首次非故意」免罰漏洞，只要違規就裁罰。

李彥秀昨表示，這次中央與地方通力合作、業者與民眾共體時艱，台灣再度完成不可能的任務，但下次是否還能如此幸運？從這場危機中學到什麼？才是當前應思考的重點。

她指出，農業部於民國111年5月公告「停止自發生非洲豬瘟之國家（地區）以郵遞寄送輸入豬肉產品」，違反者最高可罰100萬元，但其中第4條規定「若收件人非輸入人或首次輸入非故意者，不予處罰」，然而，查獲疑似包裹郵件案件超過1000例，真正執行裁罰的僅9件，裁罰率不到1％，形同「網開99面」。

李彥秀還說，根據衛福部食藥署民國111年公告，個人自用食品價值在1000美元以下、重量6公斤以內者可免查驗，審計部報告已揭露這是重大漏洞，去年多達70萬人次依此申請免查驗，更誇張的是，申請次數第1名者1年內有294天送件，總計3002次，根本是以自用名義進行商業輸入。

李彥秀批評，基層檢疫人員辛苦守護民眾餐桌安全，行政命令卻大開邊境漏洞，形同前功盡棄，呼籲政府正視制度性缺陷，強化跨部會聯防，杜絕防線再失守。

藍委牛煦庭日前質詢時也提到「首次輸入非故意」的漏洞，要求農業部檢討修正。據了解，農業部本來擔心引發民怨，內部希望維持舊制，但經過研商，最後決定轉彎，昨日修正相關規定，只要收件人為輸入人違規便裁罰。