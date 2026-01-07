取經台東跨年晚會 陳琬惠：宜蘭有「告五人」

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠(右)向台東縣長饒慶鈴(左)請益。(記者劉人瑋攝)

〔記者劉人瑋／台東報導〕民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，今下午前往台東拜會台東縣長饒慶鈴，請益台東縣府近年如何成功打造國際友善城市、推動數位遊牧等政策進行討論與交流，有意思的是，見到這次台東跨年的「雙A天后」加持，宜蘭白營團隊則自信的說，宜蘭沒有阿妹和A-Lin「沒關係，我們有告五人」。

陳琬惠在民眾黨中央和地方黨部陪同下參訪台東縣府，針對今年紅到海外的跨年晚會突破傳統框架、彰顯在地特色，以及城市治理等面向進行交流。

提到台東縣這次跨年活動能如此吸睛，陳琬惠說，在台東跨年卡司出爐時，自己正好要去電視台錄影卻聽髮妝師等工作人員提及被吸引到台東，因此更需要向饒慶鈴師法。

台東縣副縣長王志輝回應，台東跨年非一時一地所能及，「這是長期累積的結果」。只是，台東有「雙A天后」是在部落文化、因緣際會和歌手自身天份與努力等複雜因素下達成，宜蘭要能複製，在方向與內容也必定有所不同，但就複製的能力和基礎上，陳琬惠很有自信的說「我們有告五人」。

這次跨年活動雙A天后是回台東家鄉，告五人則是前往台中，但宜蘭團隊則列舉眾多宜蘭歌手，以表示人才濟濟、絕對有實力，至於明年跨年是否就由告五人返鄉壓軸、比照宜蘭團隊想師法的台東模式，一切皆仍未定。

陳琬惠表示，就是因為這次跨年是台東長期實力積累「這不是一次的跨年」，自己注重的不是結果，而是如何整合宜蘭資源並找到連結，今天只是雙方交流開端，若未來自己能當選，即會比照台東尋找宜蘭的定位與治理，未來會再頻繁請益。

