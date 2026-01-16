取經日本 ！麥寮設25米高塔巢 盼東方白鸛築新家

在麥寮濁水溪出海口現蹤的東方白鸛。（吳明宜提供）

第四河川分署在許厝寮堤防堤前高灘地，架設4支電線桿，並於頂端設置3個棲息平台，作為東方白鸛的家，3年來仍無築巢消息。(吳明宜提供)

麥寮鄉濁水溪出海口的豐風生態近年成為候鳥天堂，吸引超過250種鳥類棲息，水利署第四河分署111年在麥寮許厝寮堤防堤前高灘地的電線桿頂端設置3個棲息平台讓東方白鸛築巢，但一直沒有成功，最近向日本人取經，已在更無人跡、更高處設置一座塔巢。

濁水溪出海口生態園區吸引超過250種鳥類棲息，包括黑面琵鷺、花嘴鴨、東方白鸛都來過，有些甚至繁衍下一代。

第四河川分署營造水溪出海口生態園區相當成功，111年間特地在許厝寮堤防堤前高灘地，架設4支電線桿，並於頂端設置3個棲息平台，作為東方白鸛的家，至今仍無築巢消息。

四河分署指出，據研究出現在濁水溪出海口的東方白鸛，是隨氣候變遷長途遷移的鳥，會停留在日、韓、台覓食，日本東方白鸛協會去年8月參訪麥寮，建議鳥巢位置應更高、且在牠們視野可及之處，僅設1座較容易成功。

第四河川分署從善如流，在原本棲息平台的800公尺外，一處無人跡之土丘高處，新設一支高25公尺的棲息平台。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，今年觀測到東方白鸛至少18隻，其中6隻可能是長期定居，有2隻分別是從日本及韓國繫放，但牠們捨第四河川分署設置的棲息平台不住，寧可築巢於高壓電塔頂端，一直不知道是何原因。

第四河川分署目前在更無人跡之處仿照日本人經驗設置新的塔槽，目前還未完全豎起來。（周麗蘭攝）

吳明宜說，去年8月日本東方白鸛協會成員們到麥寮了解東方白鸛在麥寮停留情形，得知麥寮棲地的問題後，建議把鳥巢位置設更高，並提大方提供棲架設計圖。

四河分署副署長賴朝鵬表示，新的棲架高25公尺，本周就將完成設置，屏東科技大學保育研究團隊負責24小時無線監控，若這座取自日本概念的棲架能成功吸引東方白鸛繁殖下一代，再研議增設。

