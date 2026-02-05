取經美軍 7月新增聯合防禦操演

國防部長顧立雄近日透露，今年7月將首次新增「聯合防禦操演」。圖為一年期義務役入伍訓練期末鑑測。（本報資料照片）

戰法日新月異，國防部規畫未來訓練時長與階段也將汲取美軍訓測經驗調整。國防部長顧立雄近日透露，今年7月將首次新增「聯合防禦操演」，以往5天4夜的兵科對抗測驗，將再結合作戰進程拉長為10天9夜的「新式兵科基地訓練」。至於今年的漢光42號演習也將會維持10天9夜；另外從今年起，教召5至7天走入歷史，全面實施14天新制，常備部隊則原兵歸原位。

顧立雄表示，國防部今年將調整訓練規畫，汲取美軍訓測經驗跟模式，區分前置訓練、戰術及戰力鑑測等三階段；今年也將執行包括立即備戰操演、聯合防禦操演、漢光演習及各軍種聯合對抗演練。據了解，其中7月將執行的「聯合防禦操演」是首次出現，採動態實兵操演方式，驗證支援與被支援單位的行動模式，為8月的「漢光42號」演習奠定基礎。

廣告 廣告

另外，以往陸軍5天4夜、對抗性質的戰術測驗，現在要調整結合作戰進程，依作戰計畫實施10天9夜、連續24小時的「新式兵科基地訓練」。同時納入一年義務役步兵營參訓。

他補充，透過兵科基地訓練，以一年期義務為主編成的「步兵營」，今年將配合聯兵584旅進訓三軍聯合火力實彈測考，重點在陣地防禦、通聯指管、火力支援協調等聯合軍兵種作戰，強化聯合聯合拘束打擊能力。而規模更大的「步兵旅」預估要到2027年，大學畢業的役男人數才會到達高峰。

另外，漢光實兵演習有去年10天的綜合演練經驗，今年的「漢光42號」演習仍會維持10天9夜。國防部將聚焦分散式指管作業、預想殲敵區作戰、戰場經營、留滯作戰執行效能、無人機防處與人力動員演練；同時結合縣市政府2026城鎮韌性科目，演習全程採取「實兵、實地、實裝、實況」方式推動，逐步落實「實戰化訓練」要求。

而後備教召部分，顧立雄指出，今年1月起全面實施為期14天的教召，原則上將優先以常備部隊「編實動員」來實施後備擴編動員，以補充現有編制缺額，使常備部隊「原兵歸原位」讓專長相符，驗證快速恢復戰力。