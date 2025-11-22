取締毒駕修法正式上路 彰警執法教育訓練全力打擊毒駕
▲縣警局邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官。（記者方一成攝）
近來國內發生多起因毒駕造成傷亡的重大交通事故，政府展現「毒駕零容忍」的決心，本月十八日彰化員林又發生毒駕撞死人，警政署通令全國警察機關即日起展開「毒品唾液快篩試劑檢測」執法，彰化縣警察局今（二十二）日表示，為達到酒測+毒測執法零誤差，邀集刑事及交通幹部及承辦人員訓練，以實作情境演練及快篩試劑操作方式培訓種子教官，並全面推廣到第一線員警，確保執法正確與合法，即日起全面取締毒駕。
今年四月新北康橋國際學校秀岡校區學生騎單車環台，卻在行經彰化埤頭鄉時遭男子毒駕逆向衝撞，造成七名學生輕重傷；本月十八日員林一名婦人騎機車停等紅燈時，遭一名男子毒駕輾斃。
行政院於今年八月召開道路交通安全會報時，指示相關部會增修唾液毒品快篩檢測法規，交通部會銜內政部業於十一月十九日發布「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」增訂第十九條之四（唾液毒品快篩檢測取締毒駕），內政部警政署亦於十一月二十日完成修正「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，並下達各警察機關正式以唾液毒品快篩試劑執法，實施取締疑似施用毒品後駕車。
彰化縣警察局辦理「唾液毒品快篩試劑」教育訓練，邀集各單位刑事及交通幹部及承辦人員參訓，以實作情境演練及快篩試劑操作方式、執法注意事項等，培訓種子教官，並全面推廣教育訓練至第一線全體同仁，確保執勤同仁執法正確性與合法性。
依道路交通管理處罰條例第三十五條規定，汽機車駕駛人若經檢測確認施用毒品、迷幻物品後駕車，可處新臺幣一萬五000元以上十二萬元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及吊扣駕照，致人重傷或死亡者，吊銷駕執，並不得再考領；如拒絕接受警方毒品檢測，將另依第三十五條第四項規定，處十八萬元罰鍰，並當場移置保管車輛；另施用毒品後駕車，尿液檢驗結果呈現毒品反應，將依刑法公共危險罪移送法辦。
其他人也在看
（有影片）／毒駕零容忍！彰警全面啟動唾液快篩 執法升級掃毒駕
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】毒駕又奪命！彰化員林18日再度發生毒駕撞死人事故，警政署隨即下令全國 […]觀傳媒 ・ 15 小時前
願賭服輸！預言颱風假失準 兌現百隻烤雞台東「放生」
台灣1家烤雞業者日前放話「颱風沒放假就送烤雞」，今（22）日履行承諾，在台東市區免費送100隻烤雞。活動原訂上午8點開放排隊，現場一早就湧入人潮，名額在11點前即全數發完，場面熱鬧。業者更自掏腰包請排隊鄉親喝飲料，讓民眾直呼「有夠貼心」。中時新聞網 ・ 11 小時前
雲林每4通119有1通無效！七成無效電話惡意騷擾 失眠男深夜也打
雲林縣消防局統計，今年前10個月，119勤務中心每4通報案就有1通是無效電話，其中超過七成為惡意騷擾或無故撥打，嚴重浪費寶貴的救災救護資源！根據《消防法》規定，無故撥打報案專線或謊報災情，最高可處新台幣5萬元罰鍰。台中市和彰化縣的情況更為嚴重，無效電話比例高達50%和35%，已有多起民眾因惡意騷擾119而被開罰的案例。消防局呼籲民眾珍惜緊急救援資源，切勿延誤真正需要幫助的人！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
獨家》台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
行徑詭異的，還有台中這名男子，手上拿著一串鑰匙，沿路想要 亂開、撬開車門，民眾趕緊報警，附近民眾表示，這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示，如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。 #台中怪男#鑰匙#開車門東森新聞影音 ・ 12 小時前
換乘真愛 (終極二選一篇) | 電影預告
由「金獎製造機」A24傾力打造的浪漫奇幻愛情喜劇《換乘真愛》，是人氣美劇《指定倖存者》（Designated Survivor）編劇派翠克康南恩（Patrick Cunnane）的最新編劇力作。故事靈感源自他長年縈繞心中的一個問題——「當一名女子在離世後到了『來世』，必須在年輕時於戰爭中逝去的第一任丈夫，以及與她攜手共度一生的第二任丈夫，這兩人之間做出選擇，她會怎麼決定？」這個動人的構想深深觸動了他，讓他隨即將想法分享給好萊塢知名監製兄弟檔提姆懷特（Tim White）與崔弗懷特（Trevor White），三人腦海中立刻浮現出電影畫面，因此火速展開劇本創作，開啟這場關於「愛與永恆」的奇幻旅程。 電影中的人們，離世後將會抵達介在今生與永恆世界的「靈魂轉運站」，這裡有總是爆滿的「沒有男人的世界」，有競爭不斷的「資本主義世界」，也有不需要醫療經驗即可加入的「醫療世界」，等等各式各樣的永恆可能性。不僅如此，人們還有專屬的「來世引導員」從旁協助，並在七天內選出最適合自己的永恆世界。透過派翠克的妙筆打造，拉扯著主角兩段動人愛情，以及跟現實世界運作相似的轉運站，不僅娛樂性十足，奇幻設定更是令人印象深刻，也讓本作在2022年入選好萊塢最受歡迎且備受期待的「劇本黑名單」。 接著，他們邀請曾以《喪屍病狂》（The Cured）與《酷愛自修室》（Dating Amber）嶄露頭角的愛爾蘭導演大衛弗萊恩（David Freyne）執導並共同撰寫劇本，為故事注入獨特的幽默與情感深度，同時將整個「來世世界觀」構築得更加細膩而完整。尤其全片圍繞在女主角與她生命中最重要的兩個男人之間的情感糾葛，以及她在愛與永恆之間所面臨的抉擇，導演特別設計讓她的情感線與兩任丈夫緊密交織，透過細膩的互動與衝突，展現出愛情的兩難與時間對情感的改變。這不只是關於「選擇誰」的故事，更是一次對愛、陪伴與幸福定義的深層探問。至於「幸福究竟是什麼模樣」也是全片另一核心命題，透過片中那些荒誕卻極具創意的「永恆世界招募廣告」，以及無限多樣的死後世界設定，編劇以輕盈卻犀利的筆觸，探索幸福的多重樣貌——也許幸福是逃離現實的片刻喘息，也可能是小眾卻真實的心靈安放。 由於「轉運站」是一個沒有具體地點的空間，一切都是經過精心設計，它並非真實存在，而是為了「兜售永恆」而打造的完美場景，因此，整個世界必須帶有明顯的人工痕跡。曾主修製作設計的導演對此靈感泉湧，他將車站的秩序感、博覽會的開放氛圍，以及飯店的舒適格調巧妙融合，讓轉運站既具規模又充滿機制美，同時放大靈魂在「選擇永恆」時的壓力。手繪質感的天空、從喇叭傳出的鳥鳴聲，這些極度人工的構成，也象徵人們被困在「生與死之間」的虛幻狀態。透過出色的美術與視覺設計，本片成功將這座靈魂得以進出、來世得以運轉的「轉運站」具象化，呈現一場只有在大銀幕才能完全感受的藝術奇觀。 譜出全片浪漫奇幻三角戀的演員，正是由「緋紅女巫」伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）為核心，並請到《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick）麥爾斯泰勒（Miles Teller）和《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）卡倫透納（Callum Turner），三人激盪出複雜又動人的情感火花。此外，本片還邀請到「奧斯卡得主」達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）和喜劇演員約翰爾利（John Early）幽默詮釋來世引導員，為故事增添輕鬆笑料。豪華卡司齊聚，共同演繹引人入勝且情感衝擊力十足的愛情喜劇，絕對是讓觀眾笑中帶淚、回味無窮的年度必看奇幻愛情鉅作。 上映日期：2025-11-28Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 13 小時前
美施壓烏加速和平進程 澤倫斯基：尊重川普終戰意願
（中央社基輔/華盛頓21日綜合外電報導）知情人士表示，美國威脅將削減對烏克蘭情報分享與武器供應，以迫使其同意由美國斡旋的和平協議框架。烏克蘭總統澤倫斯基表示「持續尊重」川普終結俄烏戰爭的意願。中央社 ・ 1 天前
臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」台灣好新聞 ・ 11 小時前
高市府提告陳菁徽 藍營籲陳其邁勿用濫訴掩蓋事實
記者吳文欽／高雄報導 高雄市議會國民黨團廿二日聲援立委陳菁徽，呼籲陳其邁市府別用濫訴…中華日報 ・ 10 小時前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
影／李多慧穿緊身衣秀凹凸曲線 高鐵站熱舞險錯過末班車
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨韓國啦啦隊女神李多慧（이다혜）上週在社群PO出，一則在高鐵左營站熱舞的影片，當時她身穿黑絲透視的衣服，好身材若隱若現，讓...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導 潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案…中華日報 ・ 11 小時前
影/今迎小雪！開窗散濁氣、芹蔥入菜 馬年運勢一路狂飆
今（22日）上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，這是冬季的第二個節氣，民俗上象徵寒意增強，也與生活習俗和運勢相關。民俗專家廖大乙分享三大開運小撇步，能助馬年運勢一飛衝天，在新的一年迎來更好的發展與好運。中天新聞網 ・ 15 小時前
2025彰縣媽祖祈福文化節盛大起駕 13間宮廟聯合遶境為眾生祈福消災
「二0二五彰化縣媽祖祈福文化節」於今（二十二）日舉行十三間宮廟聯合遶境活動，熱鬧非凡，由爐主天門宮集結田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、王功福海宮、鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮及溪湖福安宮等宮廟共同參與。彰化縣長王惠美、天門宮主委劉清尊及各宮廟主委一早出席在社頭枋橋頭天門宮舉行的起駕典禮，現場湧入大批信眾與遊客，共同參與這場年度宗教盛事。隨著起馬炮鳴放，浩浩蕩蕩的隊伍正式起駕，沿途民眾爭相膜拜祈福，社頭街區擠滿人潮，充分展現媽祖信仰的凝聚力量。王縣長表示，媽祖祈福文化節的第二天活動，十三尊媽祖齊聚社頭為鄉親賜福，相信在媽祖的庇佑下，縣運昌隆、事事順心，鄉親都可以過好生活。感謝爐主天門宮的用心，今年適逢枋橋頭天門宮 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
台北大巨蛋首創巨幅銀幕百面電視牆 同步向銀髮族強力放送反詐騙宣導
刑事局反詐宣導首度進軍台北大巨蛋演唱會場，針對銀髮族高發之詐騙手法宣導影片，在銀髮族聚集的「民歌大團圓」巨幅銀幕及143面電視牆同步播出。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
超人氣！永康拔蘿蔔體驗今年原規劃5場次 不料30分鐘全收光
台南永康曾是白蘿蔔的重要產地，永康區農會連續第3年舉辦友善農業推廣體驗活動，今年原本規劃5場次，首場「拔蘿蔔」今（22）日登場，沒想到反應太熱烈，活動開始30分鐘就被採收一空，後面4場次只能取消，相約明年再見。永康區農會推廣人員曾千千表示，早期永康區的白蘿蔔種植面積逾100公頃，目前僅剩不到15公頃自由時報 ・ 12 小時前
影/北市「警界蔣萬安」展現國手霸氣！制伏襲警醉男
台北市一名50歲楊姓男子酒後在忠孝東路辱罵警車，還折彎無線電天線並攻擊警員。警方迅速壓制將其逮捕，依妨害公務罪送辦。中天新聞網 ・ 10 小時前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 11 小時前
毒雞蛋擴大抽驗！彰化15處高風險蛋場「全部未檢出」
彰化縣文雅畜牧場日前被檢出蛋雞含有禁用農藥「芬普尼」陽性反應，為防止問題蛋品流入市面，縣府立即啟動「芬普尼全面採樣監測」專案。首波針對15家高風險牧場的檢驗結果於22日出爐，所有雞蛋、羽毛、飼料及飲水檢體均為「未檢出」，縣府表示將持續擴大監測，嚴格把關民眾食安。中天新聞網 ・ 10 小時前
林俊易失誤過多吞敗 澳洲羽球公開賽4強止步
（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣「左手重砲」林俊易，今天在BWF超級500等級的澳洲羽球公開賽男單4強，面對難纏的日本好手田中湧士，在失誤過多情況下以18比21、15比21落敗，無緣冠軍賽。中央社 ・ 9 小時前
北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准
在此次的搜索行動中，首日被裁定交保的4人皆為顥玥科技公司網路博弈客服人員，包括組長郭政誠60萬元交保，他僅湊到50萬元，因此檢察官改讓他以50萬元交保，其他3名則為林莉庭、蔣佳衡、吳品樺以30萬交保，於隔日被裁定以50萬元交保並限制出境出海的，則為天旭資訊主管郭守仁...CTWANT ・ 1 天前