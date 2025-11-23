取締毒駕新制上路 北市男違停受檢查出「2種毒品反應」
取締毒駕新制上路，台北市北投分局警方前夜擴大臨檢時，旋即以唾液快篩試劑驗出汽車駕駛李男涉嫌毒駕，依法究辦；警方呼籲，毒駕害人害己，民眾切勿以身試法。
警方表示，交通部修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」規定， 以毒品唾液快篩試劑加強取締毒駕新制上路。
北投分局員警11月21日深夜執行擴大臨檢時，在北投區知行路發現一輛汽車違停，攔查時發現車內中控處有不明粉末，經駕駛40歲李男同意，採集粉末初驗呈K他命陽性反應，後續以毒品唾液快篩試劑施測，呈毒品安非他命陽性反應。
員警當場依道路交通管理處罰條例規定製單告發及扣車，防止毒駕繼續上路危害民眾安全，涉及刑法公共危險罪部分，將待其尿液鑑驗報告出爐，再移送士林地檢署偵辦。
警方表示，毒品唾液快篩試劑，是以採集棒放入口腔內，採集足夠唾液後放入試劑檢驗，不會造成受測對象疼痛或身體不適；快篩試劑組為全新獨立包裝一次性用品，使用完畢皆按規定銷毀，不會有重複共用情形，民眾可安心配合篩檢。
施用各類毒品不僅戕害自身健康，若在毒品影響下駕駛車輛上路，也將對其他用路人造成重大危害，警方定將究辦，民眾切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
更多udn報導
已售出145萬顆！1款藥傳安全疑慮遭下令回收
22歲男｢漢堡一口塞｣窒息2分鐘 腦部、腎臟受損
日本觀光降價？池袋旅宿甜甜價 林氏璧曝1關鍵
全球最性感女神？網見未修圖畫面驚｢判若兩人｣
其他人也在看
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
台南市 / 綜合報導 有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網友認為實在太危險了！警方說，女子是因為喝醉酒，才會開啟車門癱軟在地，後續也被駕駛扶回車內離開現場，不過這行為恐怕已經違反道交條例。 車輛通行道路上，一名男子試圖攙扶，癱軟在地的女子，過程中有騎士放慢車速，小心翼翼從旁通行，男子好不容易，將女子攙扶起來，沒多久又再次倒地，這過程也引來用路人注目，只是長達近一分鐘，男子依舊攙扶不起，最後女子直接倒臥地面上。記者VS.附近住戶說：「中午車輛還蠻多，車輛很多，像我們一般來講的話，我們會先圍個路障，然後再報警，然後再請警方來處理，這樣子是有點不可思議的動作，(車很多)對啊，重點是，車子太多了，她這樣子，其實雙方都蠻危險的。」記者VS.附近住戶說：「(這樣危險嗎)在路中當然危險，(這裡車很多嗎)對。」事發路段，就在台南中西區海安路二段，昨(22)日下午一點多，女子不明原因倒臥車道上，疑似友人的男子，試圖將人，拉上車，期間，男子轎車停在路中，也讓後方車流回堵，目擊過程民眾，將影片PO網後，網友回應：「『太危險了』、『應該先報警或叫救護車』」。警方說影片中女子，是因為喝醉酒才會倒臥倒臥到路上，幸好沒有發生意外，不過這過程，影響其他用路人，恐怕行為也已經觸犯道交條例。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
工商社論》國際金融市場動盪下的央行匯率對策
歲末年終前的國際金融市場，頗不平靜。當市場對美國聯準會（Fed）12月降息預期降溫之際，新發表的鴿派談話，又讓降息機率迅速攀升，也讓原本的美元指數強勢反彈，北亞貨幣面臨整體性貶值壓力的現況，出現了新的變數。台灣一方面要承受這種集體性的匯率波動氛圍，另一方面，經濟學人點名「台灣病」引發的議論同樣聚焦在匯率上，強調新台幣長期被嚴重低估，存有不小的升值空間。市場的動盪、結構的爭辯，加上匯率操縱國名單與台美談判的風吹草動，不只影響新台幣走勢的因素多元複雜，更讓央行的貨幣政策空間廣受關注。工商時報 ・ 10 小時前
華府內鬨！國務院打臉參議員：烏克蘭和平計畫「由美國起草」
美國川普政府在烏克蘭議題上的訊息傳遞陷入嚴重混亂。就在共和黨參議員稍早對外透露，國務卿魯比歐私下澄清「28點和平方案」僅是「俄羅斯的許願清單」後，美國國務院22日晚間發布緊急聲明，強硬駁斥議員說法，堅持該方案「是由美國起草」，絕非克里姆林宮的文件。自由時報 ・ 3 小時前
無照男避開路檢又拒檢 多項違規恐吃上"20萬罰單"
南部中心／綜合報導22日晚間，高雄警方在進行酒駕路檢時，沒想到就一輛轎車刻意繞過閃開，被員警察覺不對尾隨，趁等紅綠燈時要求受檢，沒想到這輛轎車卻加速逃逸，事後警方循線找到這名孫姓駕駛才知道，原來他無照上路，擔心被抓，只是多項違規，恐怕得吃上超過20萬元的罰單。民視 ・ 59 分鐘前
風評：從川普「胡扯」看台灣晶片的籌碼
川普再次對台灣的晶片「指指點點」、沒一句好話，遺憾的是政府似乎缺乏澄清、論證的膽量與能力，因為，從近日的事件來看，台灣在晶片領域是有籌碼可談、可「上桌」的。日前川普再度提到台灣的半導體產業：因為美國曾「愚蠢地」把晶片生意拱手讓給台灣，才失去晶片製造；「台灣現在幾乎生產100%的晶片，這實在很丟臉」。現在透過關稅保護產業，以防止像晶片產業那樣遭到「襲擊」。不過......風傳媒 ・ 1 天前
才剛下交流道等紅燈...轎車"引擎抖動起火" 駕駛急逃生
中部中心／蔡松霖 雲林報導國道一號雲林交流道下，發生火燒車意外！22日下午，一位駕駛，和朋友從台北南下到雲林觀光，剛下交流道停等紅燈，就感覺到引擎抖動嚴重，駕駛立即臨停路邊熄火，沒想到，車子卻突然起火燃燒，所幸車上兩人，都沒有受傷。民視 ・ 1 小時前
基隆88歲翁參拜引燃爆裂物「噴血臟器外露」 居民證實了：他會自製炸藥
基隆市一處宮廟竟發生恐怖炸彈事件，今天（11／23）上午8點多，位在基隆市調和街宮廟萬安堂，一名常去此處參拜的88歲湯姓老翁，竟在天公爐前引燃綁在腰間的爆裂物，當場應聲濺血倒地、臟器外露，緊急送醫仍在搶救中。不過，附近居民表示，老翁曾經當過漁民，證實他會自製簡易炸藥。至於犯案動機，仍待釐清。太報 ・ 2 小時前
15萬顆芬普尼毒蛋流竄！台中、新北流向曝 1編號快避開 擴大稽查啟動
彰化文雅畜牧場雞蛋驗出芬普尼超標卻仍在移動管制期間出貨，11/9短短一天外流285籃、約5.7萬顆，分別流向台中與新北，部分已售出至早餐店、小吃店等。中央與地方已全面下架回收，衛福部強調本周起擴大稽查健康2.0 ・ 6 小時前
「環工里長」成月世界垃圾山主謀 彭啓明怒：不分顏色、依法送辦
高雄知名景點「月世界」3處山谷遭丟棄數百噸垃圾成垃圾山，幕後主謀為岡山區碧紅里第4屆里長李有財父子，而李有財為嘉南藥理大...聯合新聞網 ・ 2 小時前
樟白介殼蟲入侵花蓮樟樹 市公所修剪防治
花蓮市府前路兩旁種滿樟樹形成綠色林蔭大道，但近日卻陸續出現枯萎及葉片發黃等情況，花蓮市公所現勘發現，部分樹木已遭樟白介殼蟲侵擾、寄生，若未及時處理可能枯死，公所避免蟲害蔓延、危及整排行道樹，已請專業團隊進場修剪與防治，守護地方的重要綠色資產。自由時報 ・ 3 小時前
「紙板占位」搶排夜市抵用券惹民怨 公所：以號碼牌為主
宜蘭市公所為了要提振夜市買氣，同時推動環保概念，21日與昨(22)日兩天在宜蘭東門夜市推出抵用券活動，民眾只要自備購物袋、環保杯等，就可以領取200元的抵用券，但每天限量600份，導致許多民眾提早卡位...華視 ・ 2 小時前
25歲現役軍人獨攀八仙山失聯 中市消防及國軍等集結搜救
25歲的現役軍人江姓男子前天到台中市和平區獨攀八仙山後失聯，他與女友最後互傳訊息說「剩1公里下山」，台中市警方和消防局昨凌晨接到報案，消防局和國軍與民間救難單位昨今皆派員上山搜尋，尚未尋獲。江男的朋友這兩天在多處網路社群PO文，拜託各位山友幫忙分享協助尋找朋友江男，據了解，江男前天早上7時26分到台自由時報 ・ 2 小時前
朝聖TWICE！6.8萬粉絲散場 高雄世運捷運站人潮爆
TWICE首度站上世運主場館開唱，場內外也吸引大約6.8萬名粉絲到場，活動結束後，人潮更是湧入捷運站，將月台擠得水洩不通，捷運站長更是再度開麥，陪伴歌迷們等候列車，而根據統計，昨(22)日高捷，大約就...華視 ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
北捷再爆衝突！車廂2乘客激烈口角 女子突亮刀揮舞嚇壞眾人
北捷西門站昨晚驚傳衝突事件，有兩人疑似因車廂內發生口角，女子當場從包包亮出水果刀揮舞，嚇壞不少人，警方到場後隨機將兩人隔...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台中屢傳「偷排廢水」案！大里區、太平區近3年共已查獲118次
即時中心／高睿鴻報導台中市近年發展建設迅速，卻也因此衍伸大量汙染環境案，市府環保局今（23）說明，光是近3年於「重災區」大里區、太平區，就共計查獲118家次違反《水污染防治法》，處分金額高達965萬2250元；其中，今（2025）年於大里區中興路一段查獲，某食品加工業排放製程廢水，未符合放流水標準，也依法告發並處台幣109萬2000元罰鍰。民視 ・ 2 小時前
治安亮紅燈！芝加哥接連2起槍擊案 1青少年中彈亡另8人受傷
美國芝加哥市中心當地時間21日晚間發生兩起槍擊事件，造成一名青少年死亡，另有8人受傷。據芝加哥警方表示，這些槍擊事件發生在千禧公園舉行年度聖誕樹點燈儀式的幾小時後，當時有數千名民眾在場。中天新聞網 ・ 2 小時前
北捷女乘客疑不滿被踩 車廂亮刀遭捷警逮捕送辦
（中央社記者劉建邦台北23日電）北捷列車昨晚發生衝突，1名女乘客與男乘客爭吵時涉嫌拿出水果刀，列車停靠西門站後遭捷警當場逮捕。女子供稱不滿被踩到腳，警方將依恐嚇罪嫌偵辦，北捷也將對女子開罰。中央社 ・ 2 小時前
無照拒檢警拔槍對峙！ 男逃逸後到案稱「心虛」
昨(22)日晚間有民眾直擊員警在高雄路竹交流道附近，拔槍和一名自小客車駕駛對峙，沒多久車輛趁綠燈亮起，不顧其他用路人安危加速逃離，和公權力展開追逐戰，後續員警擔心用路人安危，放棄追逐，通知駕駛到案，事...華視 ・ 2 小時前
「小龍女」權喜原拒收食物禮物被嚇壞 驚悚原因曝光令人作嘔
權喜原在社群貼文中向粉絲表達感謝，表示珍惜大家的心意，但也誠懇說明：「零食、飲料等食物類禮物，未來可能無法再收下。」她語氣溫和但坦率地指出，過去竟曾收到粉絲吃過一半的食物，這種行為讓她感到不適，因而決定公開說明，「我有時候看到大家吃到一半的食物拿來送我，...CTWANT ・ 1 天前