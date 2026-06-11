取締毒駕精進裝備 警政署：購優質防彈衣5萬起跳

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（中央社記者高華謙台北11日電）毒駕釀死傷案件頻傳。內政部警政署今天說，會進行全國查緝毒駕專案行動，透過全國大執法打擊毒駕犯罪；另也會全面優化警察執勤裝備，包括購買優質防彈衣，單件預算從原本新台幣1.2萬元提升至5萬元起跳，待立法院通過就可以進行。

內政部部務會報今天安排警政署就「毒駕攔檢改善精進作為」及「警察執勤裝備優化」進行報告。內政部政務次長馬士元在會後記者會指出，面對毒駕衍生執勤風險，已全面檢討高風險攔檢作業程序，並同步推動裝備升級，從勤務作為及裝備保障雙軌並進，全力守護第一線員警執勤安全與民眾生命財產安全。

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在裝備優化方面，警政署副署長李文章說，防彈衣增加防穿刺、裝備掛載及肩帶減壓功能；槍套組強化防搶並提升安全性，透過腰封緩衝提升舒適性；「微型攝影機」提升解析度及低照度錄影成像；「防護型噴霧器」可遠距離使用；「警棍」全面提升擊破效率，另還有「止血帶」、「防割手套」等。

李文章說，還有「戰術臂盾」可單手持握，阻擋刀械、棍棒及拋擲物攻擊；「防暴鋼叉」有效控制持刀或情緒失控對象行動距離，降低員警近身接觸風險。

媒體詢問，員警面對駕車優勢的毒駕嫌犯，相關升級配備是否能在第一時間就拿出利用、以及如何防範毒駕者衝撞造成事故。李文章說，警察裝備可分為3類，個人裝備包括防彈衣、微型攝影機、止血帶、警棍等；車輛裝備包括防暴鋼叉、盾牌；單位裝備有破窗尾蓋、震撼彈等。

李文章指出，今年已爭取數倍預算可購買更優質防彈衣，目前一件防彈衣要價1.2萬元，預估預算可以增加到5萬元以上，等立法院審議通過後，今年就會執行。

他表示，一年取締各式犯罪攔檢、巡邏就高達8萬多次，難免會有一些狀況發生，目前也已改善2個標準作業程序，第一是不鼓勵員警在取締汽車駕駛人時伸手進入車內、更不能拉住方向盤制止駕駛人。第二也修正標準作業程序，不管取締任何犯罪都一定要保持安全防護空間。

李文章說，員警通常是發現車輛車速忽快忽慢、不打方向燈、闖紅燈、或車窗冒出煙霧等疑似毒駕徵兆行為，才會上前盤查，要求駕駛熄火下車，若對方不照做，警方就會破窗、噴噴霧器；如果汽車駕駛人執意衝撞，就會鼓勵員警保護自己安全，通報勤務中心攔截圍捕或做事後查緝。（編輯：蘇龍麒）1150611