取締毒駕 唾液快篩三程序即起實施 拒測罰18萬吊照2年
毒駕問題頻傳，交通部昨天（19日）公告修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，明確規範對車輛駕駛人，實施唾液毒品快篩試劑測試檢定的檢測程序及拒測處置規定，明訂快篩檢測除需全程錄影，駕駛若拒測，可罰18萬元，吊銷駕照及吊扣牌照2年。即日起正式實施。
警方針對毒駕問題，引進唾液毒品快篩試劑，根據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則規定，以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄影，並依三大程序處理。
第一，實施檢測，應於攔檢現場為之。但在現場無法或不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所或適當場所檢測。
第二，告知受測者唾液毒品快篩試劑產品有效期限、檢測流程、檢出結果判讀方式及有效判讀時間。
第三，因唾液毒品快篩試劑產品問題或受測者未符合檢測流程，致檢測失敗，應向受測者說明檢測失敗原因，請其重新接受檢測。
交通部表示，實施前項檢測後，應告知受測者檢測結果，並請其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表，簽名確認。拒絕簽名時，應記明事由。
交通部表示，目前警察機關使用唾液毒品快篩試劑檢測，並無適法性的問題，不過為提高該執法檢測法律位階，交通部這次修法在明確取締毒駕的實務執法程序，11月19日配合刑事局實施上路。
若車輛駕駛人拒絕配合檢測，根據規定，應告知拒絕檢測的法律效果，可處新台幣18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。
若汽車駕駛人在10年內第二度拒測，可處36萬元罰鍰，第三次以上拒測者，除了處前次罰鍰外，還要加罰18萬元，且吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。
此外，依據規定，租賃車業者已盡告知相關處罰規定義務，汽機車駕駛人仍有毒駕或拒測情形者，依所處罰鍰加罰二分之一。
至於慢車駕駛人，若拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，根據規定，處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車。
（責任主編：莊儱宇）
