取締酒駕不分早晚 太平分局強力執法護市民平安





春節假期將至，各類年終尾牙及慶祝活動邀約增加，太平分局在這段「115年加強重要節日安全維護工作」期間，全力執行「馬上安全」取締酒(毒)駕專案勤務並強調「取締酒駕不分早晚！」透過勤務作為來保障市民安全。

太平警方近日除規劃夜間取締酒(毒)駕稽查勤務外，並於2月5、6日一大早更是在轄內大興路、光德路、祥順路及長億六街等路段執行取締酒(毒)駕，共計取締酒後駕車2件、無照駕駛2件、使用註銷牌照1件、改裝排氣管2件、闖紅燈5件。

先前臺中市政府及警察局已公開宣布於2月3日起至3月4日止，展開為期1個月「馬上安全」取締酒(毒)駕專案勤務，並有兩種寓意：（一）加強執行酒測專案，民眾馬上、立刻安全，治安亦同。（二）馬是今年的生肖，馬年開始（上是開始之意）的酒測專案，讓市民整年都安全、平安。臺中市警方也將持續不定時規劃取締酒(毒)駕及噪音(改裝)車勤務，強調守護交通安全不分晝夜。

太平分局分局長長李珏民表示，持續重申「酒駕零容忍」的執法立場，不容許心存僥倖心態衍生憾事，並針對酒(毒)駕惡行加強取締、嚴懲不貸；另呼籲市民朋友們春節期間外出旅遊、返鄉走春時要特別注意交通安全，並遵守交通規則，切勿有疲勞駕駛、危險駕駛等行為並落實行人路權等，以營造一個優質有保障的用路安全環境。

※【台灣好新聞】提醒您 開（騎）車不喝酒 喝酒不開（騎）車！※

