取藝名出包！以為缺木改好名才發現是「缺水」 24歲新人愛Rosé愛到把簽名刺手上

新生代唱作人林桉（Anzio）接連推出新作〈24〉，是她送給自己的生日禮物，11月9日出生的她戲稱生日是「119救護車號碼。」 艾芮可公關提供

新生代唱作人林桉（Anzio）接連推出新作〈24〉與〈It’s all about you〉，她自嘲藝名其實是一場「兩光烏龍」，原本算命以為命中缺木才取名「桉」，後來驚覺其實是缺水，但名字早已定案改不了，讓她笑稱自己是注定要帶著這個美麗的錯誤勇闖歌壇。

談到音樂啟蒙與偶像，林桉毫不猶豫點名 是BLACKPINK的Rosé，並笑說自己的喜歡程度已經「具體化」在身上：「喜歡她的真誠跟她的嗓音，喜歡到刺了她的簽名在手上！」

曖昧3年遲遲等不到答案 林桉揭單戀最痛瞬間：沒第一名也沒關係

年僅24歲的林桉，將成長的迷惘與心動寫進旋律。新歌〈It’s all about you〉精準捕捉了單戀女生的糾結，她大方坦言這首歌來自真實經歷，曾喜歡一個男生長達3年，陷入曖昧卻始終等不到回覆，那份悸動與不安至今仍刻骨銘心。

而另一首作品〈24〉則是她送給自己的生日禮物，11月9日出生的她戲稱生日是「119救護車號碼」，希望透過音樂傳達「不當第一名也沒關係」的價值觀，鼓勵年輕世代拋開世俗標準，學會愛上當下的自己。

自嘲脾氣不好才叫情緒系女聲 最爛耶誕禮物竟是「穿童鞋逛街」

被外界封為「情緒系女聲」，林桉幽默回應：「可能是我脾氣不太好？」隨後剖析是因為自己的創作與能量都帶著滿滿的情緒，創作對她而言是最好的自我療癒。

私下生活同樣充滿荒謬感的她，回憶起最難忘的耶誕節，竟是與朋友玩「最爛禮物交換」，當時她抽到一雙超小的小孩拖鞋，還被強迫穿著在街上走路拍照，真實不做作的個性與她在音樂中細膩的情感形成強烈反差，讓不少網友直呼：「這個女生太有哏！」



