取貨免拿卡！數位憑證皮夾上路 三大電信響應

（記者許皓庭／台北報導）數位發展部昨日（17）正式發表「數位憑證皮夾」App 試營運成果，攜手中華電信、遠傳、台灣大哥大及連鎖超商，推動國家級數位身分驗證。初期以「超商取貨免證件」為應用核心，民眾透過 App 綁定電信憑證後，取貨僅需出示手機條碼。目前全家已全面推行，7-ELEVEN 則預計於 12 月 24 日擴大至全台門市，大幅簡化實體證件出示流程。

本項「數位憑證皮夾」技術依循國際標準的分散式識別（DID）與可驗證憑證（VC）架構，強調「選擇性揭露」隱私保障。數發部長林宜敬表示，該技術讓民眾在驗證身分時，能僅提供必要資訊，避免傳統紙本證件過度暴露個資。三大電信業者對此積極響應，台灣大用戶可於 App 內完成實名身分確認並下載憑證；遠傳則提供效期一年的 QR Code 驗證服務；中華電信則需搭配 Mobile ID 完成行動電話綁定。

圖／本項「數位憑證皮夾」技術依循國際標準的分散式識別（DID）與可驗證憑證（VC）架構，強調「選擇性揭露」隱私保障。（翻攝 數發部 網站）

在通路普及率方面，全家便利商店因在計畫初期積極投入測試，目前已率先全面上線。統一超商則規劃於下週三正式將包裹取貨數位驗證服務推行至全台逾 7,200 家門市。數發部透露，未來計畫進一步與 OK、萊爾富等其餘便利商店通路簽署合作，期望透過最綿密的門市網絡，提升數位憑證的覆蓋率與民眾使用的信賴感，實現跨產業的數位身分基礎建設。

針對個資安全疑慮，數發部強調該 App 並非「數位身分證」，而是將身分證明文件數位化的管理架構。安全性上，App 結合臉部辨識、指紋及密碼等多重驗證機制，防護強度優於無生物辨識功能的紙本證件。部長林宜敬分析，若手機不慎遺失，使用者可立即向電信公司掛失使憑證失效，且因具備臉部或指紋鎖定，他人難以冒用，相較於紙本證件遺失後的風險，數位化憑證更能有效防止冒名申辦與個資竊取。

未來「數位憑證皮夾」的應用場景將持續擴張。除目前的超商取貨外，數發部規畫將場域延伸至校園學生證、飯店房卡、共享租車、飯店辦理入住，以及 104、1111 等人力銀行的求職學位驗證。透過與交通部公路局、教育部等跨部會合作，未來無論是政府服務、醫療流程或租賃作業，民眾皆能以手機內的數位憑證自由通行，目標是建立跨領域的數位信任生態系。

