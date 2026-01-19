取貨小心！超商包裹「這3字」是詐騙 黑名單曝光

超商領取包裹，民眾要小心如果廠商是「萬事宜」等，就有可能是詐騙。示意圖，取自Unsplash圖庫



許多人習慣用網路購物，不過取貨時得多留心以免遭詐騙。一名網友最近收到取貨簡訊，到超商領取時，店員提醒她注意包裹上「3個字」，原來竟是詐騙包裹，差點被騙1888元，事件曝光引發討論，有更人分享常見的詐騙黑名單。

一名女網友在Threads分享，自己有時候在網路上買太多東西，會忘記買了什麼，日前就收到簡訊要去取貨，金額1888元，廠商是「萬事宜」，幸好店員警戒心高，提醒她注意，「不然我的1888就要飛了」。

經歷引發共鳴，其他網友紛紛表示「我也有遇過，店員真的很好」、「我也剛好遇到欸！我一直在想我買了什麼1888 ，不過後面沒領，實在想不起是買什麼」、「我被騙了，一條大陸版洗面乳1888」。

另外，也有超商店員留言「我發現客人的包裹是詐騙，會寫上大大的詐騙」、「至少妳願意聽店員的建議，我常常建議客人不要領，但他們堅持要領，今天就又好幾個」、「昨天也成功阻止一個，客人走前還一直道謝。」

這類詐騙行為屢見不鮮，有網友分享「幽靈包裹」名單廠商，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、鑫鑫、夢啟航、中原集運、天翼國際、遠成達、飛鳥等。其次，外箱編號也可判斷，有網友指出，7M、7N開頭，基本上都是詐騙包裹。

