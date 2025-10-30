取貨被當車手抓！ 物流司機喊冤 警：可依法申訴

屏東縣 / 綜合報導

一名物流司機，日前透過送貨平台接單，到屏東取貨，卻在現場遭埋伏警方懷疑是車手，被逮捕帶回派出所，他做筆錄時被上銬、手機被沒收，經歷一整天身心折磨後直到晚上才放人，當事人喊冤並不滿質疑警方誤認清白，抓錯人，警方強調，一切依規定執法，當事人可以申訴，警方將持續追查詐騙集團及金流來源，釐清案件真相。

物流司機到屏東取包裹，一名老翁走出來交貨，警察隨後趕到，將司機帶到一旁開始盤查，隨後就把人帶上車。當事司機王先生VS.員警說：「他說抓我很久了，我什麼都不知道，怎麼說抓我很久了，(好啦，好啦，等下回去再講)。」司機面對眼前情況，一頭霧水，他說自己是依照，送貨平台指示來取貨，卻被警方誤認是車手。

廣告 廣告

當事司機王先生VS.員警說：「(面交的金額是大概多少)，我沒有面交啊，我不知道啊，，(沒有，不是，我說他要跟你面交的金額多少)，我不知道啊。」警方認為他涉嫌詐欺，將他帶回派出所做筆錄，直到晚上才被放出來。當事司機王先生說：「警察埋伏在那邊，就直接把我逮捕，然後也不給我解釋的機會，手機也給我沒收。」被當犯人上銬，太太找不到人好著急，司機更是不滿喊冤。

當事司機王先生說：「我已經有出示(接單)平台給他看了，他就是一直認定我就是車手，然後我做筆錄的時候直接給我銬腳鐐。」原來警方獲報，一名李姓老翁，網購沉香手環東西沒到，家屬懷疑受騙報警，警方27日展開埋伏，接單的王姓司機當時來到現場，取走裝有被害人5萬元款項的紙盒，要送往新北卻當場被抓，警方後續追查，發現詐騙集團，疑似就透過送貨平台，利用物流司機取貨款，規避查緝。

屏東縣內埔分局偵查隊副隊長王登永說：「因為該男子完全符合詐欺取款車手的特徵及態樣，我們警方依刑事訴訟法第88條現行犯逮捕男子，如民眾對執法程序有疑義，可以依法申訴或檢視相關紀錄。」警方強調一切依程序執法，後續也要追查詐團成員，釐清案件真相。

原始連結







更多華視新聞報導

「破門」掃蕩不法據點合規？ 警執法界線成考驗

詐欺車手拒檢逃逸 新北三重警方連開22槍逼停送辦

為養2小孩！ 單親爸當車手 南北奔波6天詐800萬遭逮

