南部中心／南投-屏東 綜合報導

一名22歲的蔡姓男子，7日晚間到屏東枋寮分局自首，指稱兩年前，因為和59歲的劉姓女子有財務糾紛，兩人在南投縣一處民宅談判破裂，蔡男一時氣憤，徒手勒斃劉女，隨後棄屍在南投偏僻山區，受不了良心譴責，跑到警局自首，警方不敢大意，成立專案小組，帶著蔡男重回棄屍地點，積極蒐證中。





受不了良心譴責 22歲男自首「2年前徒手勒斃女子棄屍山區」

22歲的蔡姓男子，7號跑到枋寮派出所自首，供稱兩年前，和59歲的劉姓女子有財務糾紛，失手勒斃劉女。（圖／民視新聞）

大批員警將嫌犯帶往南投縣一處路段，因為這裡，疑似就是紅色上衣男子，棄屍的地點。警方和嫌犯，重回案發現場，要來釐清事發經過。





受不了良心譴責 22歲男自首「2年前徒手勒斃女子棄屍山區」

案發至今，已過了兩年，警方目前尚未尋獲屍體，鑑識人員9號將前往棄屍地點，進一步蒐集相關證據。（圖／翻攝畫面）





原來22歲的蔡姓男子，7號跑到枋寮派出所自首，供稱兩年前，和59歲的劉姓女子有財務糾紛，兩人在南投縣一處民宅談判失敗，氣憤之下徒手勒斃劉女，隨後棄屍在南投山區，因為受不了良心譴責，才會到警局自首。屏東縣警察局枋寮分局偵查隊隊長謝明邦表示，警方調查據蔡姓男子供述，犯罪時間為112年10月，地點位於南投縣一處民宅，隨後棄屍於南投縣偏僻山區棄置，本分局與屏東縣政府警察局刑警大隊，隨即成立專案小組，並帶同蔡姓男子前往指認棄屍地點，積極查證蔡男供稱之相關證據中。

由於案發至今，已過了兩年，警方目前尚未尋獲屍體，鑑識人員9號將前往棄屍地點，進一步蒐集相關證據，以拼湊完整案情。





