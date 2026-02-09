受不了鄭麗文！媒體人爆退黨潮關鍵臨界點：盧秀燕反對這事

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨醞釀退黨潮！媒體人陳敏鳳8日透露，目前的國民黨內，雜音相當多，甚至放話要離開國民黨，主要原因就是對主席鄭麗文及其帶領的黨中央路線非常不滿，而三月就是一個關鍵臨界點；她也說，台中市長盧秀燕其實非常反對擋軍購。

陳敏鳳在三立談話節目《驚爆新聞線》表示，國民黨內部雜音很多，她不覺得過完年後，一定還是這麼堅持（擋1.25兆軍購特別預算），因為她有跟藍營人士聊天，該人士直言「如果怎麼樣，我們就走，就剩鄭麗文一個人」，言語中表達出對鄭的不滿。

廣告 廣告

陳敏鳳說，國民黨內部目前雜音很多。（圖／驚爆新聞線）

陳敏鳳解釋，「我們就走」這句話的意思，就是要離開國民黨，讓鄭麗文在主席的位子上自己一個人玩，大家乾脆走人好了，就有現任議員跟她這樣說。

對於藍白持續擋軍購預算，陳敏鳳指出，其實盧秀燕非常反對擋軍購，一些人對於黨中央現在的路線也非常不滿；她強調，三月就是一個臨界點，很多人都要面對年底的選舉，難道受得了鄭麗文那種路線嗎？

更多三立新聞網報導

東京在野黨「全滅」震撼！中產選民覺醒求強國 台灣人看清競合民主？

盧秀燕擬3月訪美 學者：「3大當務之急」待解

鄭習會確定了？媒體報導「規劃3月中舉行」 國民黨回應了

蕭旭岑酸谷立言！王定宇怒轟「比中國戰狼像瘋狗」：黨內路線之爭已開始

