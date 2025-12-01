受中共打貪影響 智庫報告：中國軍工業獲利大幅下滑

瑞典智庫報告指出，中國軍工業去年獲利受打貪影響大幅下滑。圖為解放軍今年九三大閱兵展示的長劍-20A巡弋飛彈。路透社



瑞典智庫一項最新報告指出，中國軍工業去年受到中共打擊軍隊貪腐影響，利潤大幅下滑。研究同時指出，打貪可能讓中國軍隊完成備戰能力的時程目標出現變數，而中國火箭軍製造先進武器的進程也可能因為受到貪腐調查而曝光。

瑞典「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）週一（12/1）公布報告指出，就在全球軍工業去年因俄烏戰爭、加薩走廊戰事而獲利大幅上揚時，中國軍工業幾乎是利潤唯一走下坡的業者。

根據該研究，去年全球百大軍工業的利潤增加5.9%，金額為6790億美元，創下該研究有紀錄以來的最高數字。日本的軍工業利潤大漲40%，德國為36%，而美國業者的利潤則是增加3.8%。但中國大型軍工業的利潤則是在去年下跌10%。

路透社在報導中說，中國過去30年來為了與美國和亞洲傳統軍事強國等國較勁，以及台海、南海情勢緊張之際，國防預算持續增加。然去年卻出現軍工業利潤下滑，報告認為與中國國家主席習近平對解放軍展開打貪清洗有絕對關係，且可能影響中國的軍隊現代化進程。

SIPRI軍事支出暨武器生產計畫主任田楠（Nan Tian）說：「一連串的中國武器採購貪腐指控，導致2024年的主要軍火合約遭到延誤或取消。此將讓中國軍隊現代化和取得新武力的計畫增添不確定性且難以實現。」

根據港媒日前統計，解放軍過去3年來已有28名上將落馬或失蹤。今年10月中共20屆四周全會登場前，中國國防部宣布開除9名上將黨籍、軍籍，包含軍委副主席何衛東。

SIPRI報告表示，中國國營3大武器製造商：航空工業集團（AVIC）、陸地裝備生產商中國兵器工業集團（Norinco），以及航太與飛彈製造商航天科技集團（CASC）的利潤全都下滑。其中Norinco獲利減少31%，金額高達140億美元。

報告說，中國政府將對Norinco和CASC高層以及相關合約展開徹查，武器交付也會延誤。

SIPRI 研究員梁曉（Xiao Liang，音譯）表示，負責中國日益擴張的彈道、極音速與巡弋飛彈庫存的火箭軍，其先進系統的時間表可能因此曝光，航太與網路相關項目也可能受到影響。

習近平要求解放軍在2027年、解放軍建軍百年時完成備戰能力，但一系列的軍隊貪腐清洗，可能為此目標添加更多不確定性。梁曉說：「然而，即便部分項目受到延誤、價格可能更高、採購要求也更高，但中國在中長期仍會持續投資國防開支，對於軍隊現代化的政治承諾也會繼續。」

