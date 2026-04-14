受中共「惠台十措施」影響 議員建議金門改「特區」 縣長冷回：這屬中央權責

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金門縣長陳福海。 圖：陳福海臉書/提供

[Newtalk新聞] 為了回應國民黨主席鄭麗文訪問中國，中共中央台辦12日發布所謂「惠台十措施」。其中，有不少措施與金門有關，而金門縣議員蔡水游昨（13）日就在議會建議縣府，把金門縣改為台灣的「特區」列為公投項目，並與年底九合一選舉一同舉辦。不過，金門縣長則打槍蔡水游，表示中共所提相關項目屬中央權責，地方難以施行，更提到目前金門還有很多建設要做。

根據中共中央台辦12日所發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」中，在第三及第四項提到，推動福建沿海地區在條件具備情況下同金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋，增進金馬民眾利益福祉。除此之外，還提到要金門縣可與位在中華人民共和國廈門市即將啟用翔安國際機場共用機場。

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關於中共所發布「十項促進兩岸交流合作的政策措施」有關金門部分，蔡水游表示，這是兩個大國博弈下，讓金門能夠撿到「好康的」，而中共想統一台灣，但台灣不同意，不過金門金門一定要有自己的做法，更稱要成為「特區」才有機會獲利，並建議將此列為公投項目與年底九合一選舉一同投票。

對此，陳福海表示，中共所列「十項促進兩岸交流合作的政策措施」中，關於金門部分都屬於中央政府權限，因此這部分需要和中央溝通，而非金門想怎樣就怎樣。他也提到，當前金門尚有不少建設要做，而預算一定要中央支持，金門才有建設的經費。

陳福海直言，若中央政府不支持「十項促進兩岸交流合作的政策措施」有關金門部分，那作為地方政府的他們也無從作為，而目前能做的，就是把像小三通旅運中心在內法令允許範圍內的事，把他做好。

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