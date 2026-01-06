受中國制裁的日本參議員石平訪台 機場高喊「台灣絕對不是中國一部分」

（德國之聲中文網）日本參議員石平今天（1月6日）抵達台灣。他強調，踏上台灣國土充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的 國家，台灣絕對不是中國一部分，台灣就是台灣。

去年9月，中國外交部宣布，對日本參議員石平實施制裁，理由是石平“長期在台灣、釣魚島、歷史、涉疆、涉藏、涉港等問題上散布謬論”。中國外交部發表的聲明稱，石平“嚴重違背中日四個政治文件精神和一個中國原則，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整”。

石平出生於中國，已加入日本國籍，並一直公開批評中國共產黨。

去年7月，他以日本維新會成員身份參選，在日本參議院選舉中贏得一席之地，競選重點關注對華政策、移民和國家主權。日本NHK報道稱，石平在當選參議員前曾擔任評論家，並出版過有關中國的日語書籍。

今天，石平在抵達台灣松山機場後發表簡短談話時說，踏上台灣國土非常高興且激動，中華人民共和國政府對他制裁、不允許他進入中國國境，今天順利進入台灣國境，充分說明中華人民共和國和中華民國是完全不同的國家。

針對日本參議員石平訪問台灣一事，中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上回應時說：“宵小狂言不值一評。”

據台灣三立新聞報道，石平應印太戰略智庫邀請在台灣出席研討會。訪台行程總共持續4天，除了參加印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」，與余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋同台對談之外，還會到外交部拜會台灣外交部長林佳龍，並到總統府參訪。

作者: 德正 (法新社)