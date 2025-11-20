受傷半年內是復健黃金期！車禍男靠職能治療 返工作崗位

〔記者黃政嘉／新北報導〕46歲李先生今年因車禍，導致硬腦膜下出血、右手橈骨骨折，出現右半身無力、頭暈、注意力短暫等狀況，經醫院1個月的住院治療與門診復健後重返食品加工廠，但工作首日就因搬不動冷凍肉而無法勝任工作，最後醫院靠職能治療，讓復健走進「工作現場」，再經1個月密集復健後，幫助李先生成功重返工作崗位。

「他不是不努力，而是身體還沒準備好。」衛生福利部台北醫院復健科醫師林允中表示，大腦受外力重擊的病人，常出現動作障礙、認知與情緒問題，影響職場表現。他安排李先生進入職能治療，幫助病人回到原來的生活與職場。

職能治療師黃如燕表示，李先生的日常生活功能雖已恢復，但真正難的是，工作需長時間站立、負重搬運、操作機台，這些都需要手腕穩定性與核心肌耐力，因此設計手腕訓練、核心強化、省力技巧等客製化方案，幫李先生重建右手穩定度與握力、提升全身穩定與體力耐受度，以及訓練正確搬運姿勢與輔具使用，避免傷害復發。

黃如燕另安排李先生模擬實際工作環境，練習重物抬舉與站立操作等實作訓練，幫助他在安全範圍內找回節奏與自信，經過密集復健後，李先生再度返崗，穩定地完成工作流程，他感動說「這段復健時間都沒有白費，我真的回來了。」

林允中提醒，黃金復健期通常是受傷的半年內，若盡早尋求專業醫療協助與積極復健，會有較多的進展，更能重拾健康與自信，減少職場適應難題。

