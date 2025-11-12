颱風鳳凰襲台期間，墾丁南灣沙灘上演一場驚心動魄的救援！一隻疑似遭野狗咬傷的梅花鹿，受困於海邊多次險遭大浪捲走。由於風浪過大，救援人員難以靠近，只能眼睜睜看著梅花鹿在海浪中載浮載沉、奮力掙扎。專家指出，受驚嚇的梅花鹿可能才會逃往海邊，平時並不會在此活動，目前只能等候天氣轉好，才能展開救援行動。

受傷梅花鹿困墾丁南灣！海浪險捲走 專家：可能遭野狗追逐。(圖／TVBS)

颱風鳳凰襲台期間，墾丁南灣沙灘出現了一幕驚險場景，一隻受傷的梅花鹿被發現受困於海邊，多次險遭大浪捲入海中。根據墾管處表示，這隻梅花鹿疑似遭野狗咬傷而行動不便，加上天候不佳、海浪洶湧，使得救援行動難以進行。專家指出，梅花鹿平常不會到海邊活動，可能是受到驚嚇後才逃往此處，目前只能等待天氣轉好後再實施救援。

梅花鹿疑似遭野狗咬傷，加上天候不佳、海浪洶湧，使得救援行動難以進行。(圖／TVBS)

12日下午，受到颱風鳳凰影響，墾丁海邊天氣轉陰並飄起毛毛細雨，同時出現大浪。就在這樣的天氣條件下，一隻受傷的梅花鹿被發現坐在南灣沙灘上動彈不得。隨著海浪越來越靠近，梅花鹿幾度差點被捲入海中。目擊民眾驚呼看見梅花鹿幾乎整個身體泡在浪裡，只剩一顆頭露出水面，牠不停掙扎，數度嘗試站起來卻無法施力。

隨著海浪越來越靠近，梅花鹿幾度差點被捲入海中。(圖／TVBS)

墾管處保育研究科技佐闕脩育表示，他們觀察到梅花鹿被野狗咬傷，導致行動不便。由於風浪太大，人員下去救援會有危險，加上鹿的位置太靠近海邊，若貿然靠近可能會使牠往海裡走去，因此暫時無法進行救援。闕脩育解釋，通常梅花鹿到沙灘或海中都是因為被野狗追逐所致，受到驚嚇後往海邊方向逃跑，正常情況下梅花鹿並不會到海邊活動。

若貿然靠近可能會使牠往海裡走去，因此暫時無法進行救援。(圖／TVBS)

這隻梅花鹿從下午2點多到晚上，位置幾乎沒有變動。墾管處表示，如果梅花鹿能自行移動到紅色警戒線那邊，他們就會聯絡社頂梅花鹿復育區的員工前來協助。截至12日晚間7點左右，梅花鹿依舊坐在海邊，看起來越來越虛弱。目前只能等候天氣好轉，才有辦法派人前往海灘拯救這隻可憐的梅花鹿。

