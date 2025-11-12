受傷梅花鹿困墾丁南灣！海浪險捲走 專家：可能遭野狗追逐
颱風鳳凰襲台期間，墾丁南灣沙灘上演一場驚心動魄的救援！一隻疑似遭野狗咬傷的梅花鹿，受困於海邊多次險遭大浪捲走。由於風浪過大，救援人員難以靠近，只能眼睜睜看著梅花鹿在海浪中載浮載沉、奮力掙扎。專家指出，受驚嚇的梅花鹿可能才會逃往海邊，平時並不會在此活動，目前只能等候天氣轉好，才能展開救援行動。
颱風鳳凰襲台期間，墾丁南灣沙灘出現了一幕驚險場景，一隻受傷的梅花鹿被發現受困於海邊，多次險遭大浪捲入海中。根據墾管處表示，這隻梅花鹿疑似遭野狗咬傷而行動不便，加上天候不佳、海浪洶湧，使得救援行動難以進行。專家指出，梅花鹿平常不會到海邊活動，可能是受到驚嚇後才逃往此處，目前只能等待天氣轉好後再實施救援。
12日下午，受到颱風鳳凰影響，墾丁海邊天氣轉陰並飄起毛毛細雨，同時出現大浪。就在這樣的天氣條件下，一隻受傷的梅花鹿被發現坐在南灣沙灘上動彈不得。隨著海浪越來越靠近，梅花鹿幾度差點被捲入海中。目擊民眾驚呼看見梅花鹿幾乎整個身體泡在浪裡，只剩一顆頭露出水面，牠不停掙扎，數度嘗試站起來卻無法施力。
墾管處保育研究科技佐闕脩育表示，他們觀察到梅花鹿被野狗咬傷，導致行動不便。由於風浪太大，人員下去救援會有危險，加上鹿的位置太靠近海邊，若貿然靠近可能會使牠往海裡走去，因此暫時無法進行救援。闕脩育解釋，通常梅花鹿到沙灘或海中都是因為被野狗追逐所致，受到驚嚇後往海邊方向逃跑，正常情況下梅花鹿並不會到海邊活動。
這隻梅花鹿從下午2點多到晚上，位置幾乎沒有變動。墾管處表示，如果梅花鹿能自行移動到紅色警戒線那邊，他們就會聯絡社頂梅花鹿復育區的員工前來協助。截至12日晚間7點左右，梅花鹿依舊坐在海邊，看起來越來越虛弱。目前只能等候天氣好轉，才有辦法派人前往海灘拯救這隻可憐的梅花鹿。
更多 TVBS 報導
颱風來不甩海巡封鎖線？墾丁「梅花鹿」游泳險滅頂 原因曝
大樓火警上百人驚逃！ 竟是19歲男與女友吵架縱火害的
活動中心變火爐！他衝火場救人 連滾帶爬逃離被誤認縱火犯
祖孫5人翻車墜2公尺荔枝園！6歲男童骨折受困 肇因曝光
其他人也在看
台中粥店遭目擊老鼠爬進湯鍋 食安處：將派員稽查
台中市北區一間賣廣東粥的店家昨（10）日遭民眾拍下影片，有老鼠爬上店內煮粥的大湯鍋，店員若無其事繼續料理食材，影片在網路流傳引發議論。當事店家的店員今（11）日原定開門營業，但後來關門離開，僅表示平常有清潔並不清楚狀況，台中市食安處則說會派員稽查。公視新聞網 ・ 1 天前
苗栗柚農以草養地守護石虎 16農友友善耕作共築綠網
苗栗縣是全台石虎最主要棲地，石虎保育近年來大幅翻轉過去農民討厭石虎的觀念。西湖鄉徐姓文旦柚農，加入友善農作行列，透過專家指導，以草生栽培等方式經營農園，不但文旦柚品質提升，更展現友善耕作與生態共榮的成中廣新聞網 ・ 3 小時前
挖大秘寶變成破壞球場！議員曬判決嗆高虹安：徹頭徹尾的政治鬧劇
即時中心／高睿鴻報導新竹棒球場自落成以後，便不斷捲入政治風暴，新竹市長高虹安更不斷藉由「開挖大秘寶」，做為攻擊前市府、以及前市長林智堅的輿論籌碼。但新竹市議員曾資程今（12）日曬出桃園地院判決，說明新竹市政府被認證「阻礙驗收、破壞現場、拒絕配合司法鑑定，導致事實無法查明」。曾資程因此痛批，這場被高虹安市府包裝成「追求真相」的行動，事實上，根本就是一場徹頭徹尾的政治鬧劇。民視 ・ 13 小時前
颱風鳳凰襲台 梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪狗咬傷待救援
颱風鳳凰襲台，暴風圈已進入台灣南部陸地，墾丁下午天氣轉陰並出現大浪，民眾發現有一頭梅花鹿倒臥在南灣沙灘，通報墾管處人員前往處理。墾管處表示，初步研判該頭梅花鹿遭狗咬傷，由於受到驚嚇，暫時在沙灘上，受限浪況較惡劣，擔心人、鹿皆有危險，將待梅花鹿自行往岸上移動後，再由復育區人員協助救治。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 17 小時前
八點檔女星爆「狂請假」被賜死 電視台鬆口回應了
八點檔女星爆「狂請假」被賜死 電視台鬆口回應了EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
可怕輪迴！男勒死前女友入獄十多年 假釋後又勒斃現任女友
【記者張沛森／桃園報導】桃園一名李姓男子2008年間因勒死女友入獄服刑10年，2019年假釋後與周姓女子交往，前天（10日）再度因感情糾紛勒斃已分手的周女，經警方逮捕送辦後，已由檢察官向法院聲請羈押獲准。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
瞄準頂大？政大將有「資訊工程系」 科技業人士笑：早該改名了
近年科技業高薪為人嚮往，傳統的台灣大學、清華大學、交通陽明大學、成功大學等資訊工程學系吸納不少頂尖人才。政大「資料科學系」近日公告將更名為「資訊工程系」，貼文曝光後引發熱議。中時新聞網 ・ 10 小時前
從「川軍」到「台軍」：歷史語言中的正名與矮化／魯云湘
魯云湘（戰略智庫研究員） 「名稱」從不是中性詞。近代以來，誰握有命名權，往往就握有敘事主導權。把民初的各地軍系台灣好報 ・ 10 小時前
邑錡攜手美軍規星光技術 進軍杜拜航太軍工展
【記者柯安聰台北報導】Brinno邑錡公司（7402）12日正式宣布將首次跨海參展「Dubai Airshow 2025 杜拜航太軍工展」（展期11月17日至11月21日）。邑錡本次展出全系列 MIT...自立晚報 ・ 10 小時前
烏克蘭司法部長涉嫌腐敗遭停職調查
烏克蘭總理宣布，該國司法部長因涉嫌腐敗已被停職，烏克蘭能源部門正面臨廣泛的反腐敗調查。德國之聲 ・ 10 小時前
Google發表「Private AI Compute」雲端隱私架構，以TPU驅動、抗衡蘋果Private Cloud Compute設計
Google宣布推出名為「Private AI Compute」的全新雲端服務架構，將讓使用者在確保數據隱私的前提下，也能在裝置上使用高度複雜的AI運算功能。此平台結合雲端高階Gemini模型的強大運算力，以及使用者對裝置端處理 (On-device) 所期待的安全與隱私保證。Mashdigi ・ 10 小時前
柴犬遇熊襲！鞭炮嚇不走 連狗帶窩被拖走
[NOWnews今日新聞]日本熊害事件頻傳，民眾飼養的寵物狗也成受害者，秋田市11日有民眾發現一頭熊攻擊自家飼養的柴犬，飼主丟擲鞭炮試圖嚇跑熊但沒有效果，眼睜睜看著柴犬和狗窩一起被熊拖走。此前宮城縣也...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
TPBL》直言夢想家應快速進步！蔣淯安：時間有限不能慢慢來
福爾摩沙夢想家今浪費14分領先，在新莊體育館以91：94遭新北國王逆轉，終止近期2連勝，賽後戰績3勝5敗排在聯盟第6名，主控蔣淯安指出，團隊應該更快速修正錯誤。夢想家今外線命中率僅16.1%，全隊發生多達27次失誤，主帥簡浩坦言，發生這麼多次失誤很難贏球，「防守戰術還OK，但他們造成我們的失誤，有很自由時報 ・ 10 小時前
撤慢了？淹水超「災害潛勢區」 鎮長：按水保署SOP
撤慢了？淹水超「災害潛勢區」 鎮長：按水保署SOPEBC東森新聞 ・ 10 小時前
鳳凰颱風是否登陸已非關鍵！鄭明典：恐有多旋轉中心
鳳凰颱風是否登陸已非關鍵！鄭明典：恐有多旋轉中心EBC東森新聞 ・ 14 小時前
2週訂154件貨 超商店員侵占包裹＋營業額 近300萬
「前科犯竟成超商店員，盜走近300萬元黃金！」一名35歲許姓男子利用超商貨到付款漏洞，訂購大量黃金飾品卻私吞變賣。監視器畫面顯示，他清晨時分未穿制服、持美工刀拆開154件包裹，致使加盟主曾先生損失慘重。曾先生感嘆萬萬沒想到，有一天報警要抓的竟是自己員工，將近300萬元的損失也讓他難以承受！警方表示，許男已到案坦承侵占行為，依業務侵占罪嫌將其函送，但總公司向加盟主表示督導不周，這筆損失恐怕還要先自己承擔。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
親赴蘇澳勘災 陳俊宇偕林國漳齊籲中央速核分洪道計畫
CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／宜蘭報導 鳳凰颱風挾帶豪大雨侵襲宜蘭地區，立法委員陳俊宇今（14）日一早與行政院政務顧問林國漳親赴蘇澳地區會勘，蘇澳鎮長李明哲也偕同勘災。陳俊宇指出，因鳳凰颱風帶來驚人雨勢，已造成宜蘭地區多處淹水、土石流等災害，各地災情頻傳，居民生活受影響，蘇澳鎮淹水地區範圍大，目前公所及國軍單位已經陸續進駐協助救災，並共同呼籲中央盡速核定蘇...匯流新聞網 ・ 22 小時前
台南凌晨爆車禍！2轎車相撞5人送醫
台南市東區長榮路一段與林森路一段路口13日凌晨發生嚴重車禍，兩輛轎車相撞，造成共5人受傷。消防局接獲報案後立即派員前往，現場發現一車駕駛受傷送往新樓醫院，另一車4人（2男2女）則分別送往成大醫院治療。警方封鎖現場進行交通疏導與勘查，目前事故原因與責任仍在調查中。中天新聞網 ・ 6 小時前
假冒友人闖屋綁架！男子遭囚廁所20小時 遭搶逾500萬元現金與財物
台中市西屯區一起持刀強盜案震驚社區，兩名歹徒於去年6月初凌晨闖入一處連棟透天厝，直接上五樓，將被害人綁在廁所。歹徒不僅洗劫現金與貴重物品，更逼迫被害人喝下含不明藥物的飲料，甚至假裝被害人在屋內烤肉，意圖製造意外中毒假象。被害人遭囚禁超過20小時後，趁機報警獲救，兩名嫌犯所搶現金超過五百萬元，甚至還搶走百萬起跳的貴重財物，案件在半年後抓到其中一名嫌犯，另一人則已經逃出境外，遭到通緝。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
民眾黨喊民調勝過蘇巧慧 侯友宜：候選人要拿願景說服市民才重要
民眾黨主席黃國昌日前在接受專訪時透露2026年新北市長選舉民調結果，他的支持度贏過民進黨籍立委蘇巧慧，但台北市副市長李四川的民調數字最高。新北市長侯友宜今（12）日對此回應，參選人要積極認識新北，向新北市民報告能為新北市做什麼才是最重要的。中天新聞網 ・ 20 小時前